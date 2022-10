L’invention d’un « pulvérisateur universel » qui transforme n’importe quelle bouteille d’eau en extincteur de fortune

Dans le domaine très particulier des extincteurs, les innovations sont relativement peu nombreuses… Nous connaissons depuis toujours, ou presque, ces grosses bonbonnes rouges, massives, qui renferment une mousse sous pression. En cas d’incendie, il suffit de dégoupiller puis de pulvériser la mousse (ou le liquide) sur le feu. Ces extincteurs sont [normalement] disponibles et accessibles dans tous les lieux publics, magasins, campings et doivent être signalés au public. Mais, qu’en est-il dans les pays les moins développés qui n’ont pas forcément les moyens d’équiper leurs lieux publics? Et où les populations se trouvent encore plus démunies que dans les pays plus industrialisés face à un incendie? Pour répondre à cette problématique, des étudiants de l’université Dalian Minzu en Chine, ont inventé un système hyper ingénieux : le Fire Conqueror. Présentation.

Le Fire Conqueror, qu’est-ce que c’est exactement ?

Ce dispositif a été conçu pour les pays les plus pauvres du monde ou pour ceux dans lesquels les dispositifs de lutte contre les incendies sont peu accessibles. En effet, le Fire Conqueror permet « tout simplement », de transformer une bouteille d’eau classique en un mini-extincteur très efficace. Les inventeurs expliquent qu’il faut mélanger du vinaigre et du bicarbonate de soude avec de l’eau afin de créer une solution effervescente qui génère du CO₂. Puis, d’installer le module Fire Conqueror qui permet de pulvériser la solution sur un incendie pour le neutraliser.

Comment fonctionne-t-il ?

Le Fire Conqueror se fixe sur le goulot d’une bouteille standard, soit 28 mm de diamètre. Il vient alors se visser comme un bouchon, ou comme un pulvérisateur de produit pour laver les vitres par exemple… Il dispose ensuite d’un mécanisme qui permet d’aspirer la solution, puis de la pulvériser. Le vinaigre, le bicarbonate de soude et l’eau forment une solution qui génère des bulles contenant du CO₂, qui, lorsqu’elles sont pulvérisées sur le feu, peuvent contribuer à couper l’approvisionnement en oxygène de celui-ci et à le faire s’éteindre presque instantanément. Si la pression est trop forte dans la bouteille, une valve est prévue, permettant de déployer le contenu de la bouteille en un jet concentré, comme un extincteur. Le Fire Conqueror est lauréat du prix iF Design Award pour l’année 2022.

Et les extincteurs pour les maisons individuelles ?

En France, les entreprises ont l’obligation stricte de posséder, en leurs locaux, un nombre d’extincteurs définis par la surface du bâtiment… En revanche, la loi française n’oblige pas les particuliers à posséder un extincteur à domicile, ce qui n’empêche pas d’être prévoyant. A ce sujet, un étudiant américain a justement inventé un extincteur innovant pour les maisons individuelles : le F.A.C.E. Cet extincteur se présente sous la forme d’une bombonne en métal qui s’accroche au mur, et qui s’équipe, sur le dessus, d’une valve de sécurité. Equipé d’un manomètre sur l’un des côtés et d’une buse pour pulvériser sur sa base, il contient un produit qui est un mélange de Cold Fire (produit ignifuge) et d’eau… Pour le faire fonctionner, il suffit de mettre la bouteille sous pression avec un compresseur ou même avec une pompe manuelle afin que la pression atteigne 3.4 bars.