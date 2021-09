10 animaux qui possèdent un (ou plusieurs) cœurs très atypiques

Parmi le règne animal, il existe de nombreuses espèces ayant un fonctionnement biologique différent du nôtre. Certaines ont la particularité d’avoir un ou plusieurs cœurs différents de celui des humains. Beaucoup d’entre eux sont admirés par les scientifiques pour leur fonctionnement particulier. Voici 10 animaux qui possèdent un ou plusieurs cœurs.

La grenouilles des bois

Cette grenouille vivant en Alaska a la particularité de pourvoir mettre son cœur en pause. Afin de survivre aux températures extrêmes de son habitat naturel, la grenouille des bois se laisse geler: son cœur se met alors en pause et tout son corps s’arrête. Ce n’est que lorsque les températures remontent que cette petite grenouille redémarre son cœur et reprend le cours de sa vie comme si de rien n’était.

La grande-gueule ocellée

La grande-gueule ocellée est un poisson vivant dans les eaux froides d’antarctique. Il est le seul vertébré qui possède un sang dépourvu totalement d’hémoglobine, cette dernière étant la protéine donnant la couleur rouge au sang mais elle est surtout le moyen de transport de l’oxygène dans le corps.

Les scientifiques ne comprennent toujours pas comment ce poisson arrive à survivre sans avoir d’hémoglobine dans son sang. Une hypothèse serait que l’oxygène, en température négative extrême, se dissoudrait directement dans le plasma. Encore plus étonnant, la grande-gueule ocellée possède un cœur cinq fois plus puissant que celui de ses cousins.

Le cafard

Le cafard, quant à lui, possède un cœur qui ne bat pas réellement. En effet, ce sont seulement des muscles qui se contractent et se relâchent afin de faire circuler le sang dans son corps. De plus, il ne possède pas de sang à proprement parlé: le liquide circulant dans son corps ne contient pas d’oxygène. Les cafards sont totalement différents de nous puisqu’ils respirent directement par la surface de leur corps.

La musaraigne pygmée

La musaraigne pygmée est connue pour avoir le cœur le plus rapide du règne animal: aussi étonnant que cela puisse paraitre, le cœur de ce petit rongeur bat à une vitesse impressionnante, de 1 000 battements par minute, c’est-à-dire 16 battements par seconde. Ce qui est exceptionnel pour une si petite bête !

La baleine bleue

Ce grand mammifère marin peut mesurer jusqu’à 30 mètres de long et peser jusqu’à 170 tonnes. Son coeur, quant à lui, pèse à 180 kilos et mesure 1m50 de long et 1m20 de large ! La baleine bleue possède le cœur le plus gros du règne animal.

Le poisson zèbre

Le poisson zèbre possède une caractéristique qui intéresse bon nombre de scientifiques: comme plusieurs partis de son corps, son cœur est capable de se régénérer. On peut dire que ce petit poisson possède alors plusieurs vies !

Les amphibiens

Ce qui fait la particularité des amphibiens est que leur cœur ne possède que trois cavités au lieu de quatre: deux oreillettes et un ventricule au lieu des deux que nous possédons.

Le ver de terre

En réalité, le ver de terre ne possède pas de cœurs a proprement parlé. Cette petite bête ne possède pas une, mais cinq membranes, qui se composent d’un vaisseau droit et d’un vaisseau gauche irriguant tout le reste du corps en sang.

La girafe

La girafe possède le cœur le plus puissant du règne animal. Avec son cou pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres de long, cet animal se voit dans l’obligation de posséder un cœur très puissant, pour permettre à son cerveau, perché à 2 mètres de hauteur, de pouvoir être fourni en oxygène. Cet organe pèse 11 kg et peut pomper jusqu’à 60 litres de sang par minute, avec 170 pulsations sur la même durée. La girafe possède une pression artérielle deux fois supérieure à celle d’un humain. De plus, cet animal au long cou possède des valvules afin de bloquer la redescente du sang lorsqu’il baisse la tête.

Le poulpe

Le poulpe, lui, possède trois cœurs au lieu d’un seul; deux d’entre eux permettent notamment d’irriguer les branchies en sang. Le troisième permet de faire circuler le plasma dans tout le reste de son corps. Mais celui-ci est incapable de fonctionner lorsque le poulpe nage, et c’est surement pour cela que cet animal passe la plupart de son temps à ramper sur le sol plutôt qu’à nager !