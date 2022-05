Récompensé au Concours Lépine, l’invention du GéoCoeur pourrait bien sauver de nombreuses vies !

Saviez-vous que dans notre pays, les arrêts cardiaques tuent plus de personnes que les accidents de la route ? 50 000 personnes meurent chaque année des suites d’un arrêt cardiaque et lorsqu’il se produit, le taux de survie est de 5% seulement. Lors d’un arrêt cardiaque, le délai d’intervention n’est que de 4 minutes pour sauver une vie, mais les secours sont généralement sur place entre 10 et 15 minutes. Trop tard! Depuis quelques années, les défibrillateurs se sont généralisés dans les communes et c’est une excellente chose… Mais parfois, un arrêt cardiaque peut se produire à quelques mètres du défibrillateur sans que personne ne le sache ! Un homme, originaire de Moselle vient de recevoir la plus haute distinction du concours Lépine grâce au GéoCoeur, une innovation qui pourrait sauver de nombreuses vies. Présentation.

‍Le GéoCoeur c’est quoi ?

Frédéric Leybold a donc reçu le célèbre vase de la manufacture Sèvres couronnant la meilleure invention de l’année au Concours Lépine 2022… Le prix du président de la République revient donc cette année au « GéoCoeur », un joli nom pour une jolie invention. L’inventeur est originaire de Moselle et il est aussi président de l’association française de premiers répondants, une association constituée d’infirmiers et sapeurs-pompiers professionnels de Moselle, qui sont prévenus via une application dès qu’un accident cardiaque survient à proximité de leur position géographique. Le GéoCoeur lui, est un petit boitier qui vient se poser sur les défibrillateurs disposés dans les lieux publics. Le boitier est relié aux services d’urgence (SMUR / SDIS) et va afficher un QR Code lorsqu’un accident cardiaque survient à proximité du défibrillateur…

GéoCoeur, comment ça marche ?

Le boitier se composer d’un haut-parleur, d’un gyrophare vert, d’une signalisation et d’un module de télécommunication 4G ou Wifi. Lorsque les services de secours reçoivent un appel pour un accident cardiaque, leur serveur géolocalise les GéoCoeurs les plus proches de la victime et leur envoie le signal de déclenchement… Le boitier se met alors à clignoter et à afficher un QR Code. La personne qui voit le QR Code n’a plus qu’à le scanner, décrocher le défibrillateur et l’apporter à l’adresse indiquée sur son smartphone.

Quelles sont les conditions pour utiliser le GéoCoeur ?

L’utilisation se résume en trois mots :

ALERTER, par une alerte visuelle et sonore d’un message pré-enregistré qui indique la procédure à suivre.

SCANNER, le QR Code évidemment, qui indiquera l’adresse exacte

SAUVER en suivant simplement les instructions du défibrillateur une fois porté auprès de la victime.

Le GeoCoeur est, pour le moment, en phase d’expérimentation dans son département d’origine, La Moselle, qui compte une trentaine de dispositifs opérationnels.

Il est inutile d’être formé aux gestes de premiers secours pour utiliser un défibrillateur; cet appareil est automatisé, il faut « juste » suivre le mode d’emploi indiqué sur l’appareil. Le QR Code affiché ne nécessite aucune application dédiée, l’appareil photo de votre smartphone suffit à pouvoir scanner le QR Code qui renvoie vers le site internet et l’adresse de la victime. Attention, le GéoCoeur n’est pas un défibrillateur, mais un complément à ceux déjà installés; il permet d’optimiser le temps d’intervention.

Rappelez-vous que les chances de survie sont évaluées à 4 minutes pour intervenir en attendant les secours officiels… Si vous voyez ce dispositif clignoter, ne réfléchissez pas, ne vous dites pas que vous n’y arriverez pas : foncez ! Si vous êtes intéressés pour votre commune par le GéoCoeur, n’hésitez pas à les contacter via le site Internet geocoeur.com.