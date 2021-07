Deep Blue, le plus grand requin blanc du monde !

L’été, la plage, les baignades, le bronzage… et les requins ! Même si l’on ne se l’avoue pas toujours, l’immensité de l’océan nous renvoie invariablement vers les animaux qui le peuplent. Les films catastrophes mettant en scène des requins mangeurs d’homme remontent forcément à surface lorsque l’on se baigne en mer…

Deep Blue est le plus grand requin blanc connu au monde actuellement. Et cette femelle requin ,semble couler des jours heureux, dans le Pacifique Quelques rares apparitions auprès d’humains ont permis de l’identifier, et d’en faire de magnifiques clichés. Présentation de Deep Blue.

Le grand requin blanc en détail

Le Grand requin blanc (Carcharodon carcharias) est le seul représentant actuel du genre Carcharodon. Il mesure généralement plus de 6 m et est l’un des plus grands poissons prédateurs actuels. Comme la plupart des espèces marines, sa population décline peu à peu (pêche, plastique) et on estime que 75% des grands requins blancs de l’Atlantique ont disparu. Le grand requin blanc est celui choisi par Spielberg dans le film Les Dents de la Mer.

Et fidèle à son image, il est celui qui est le plus dangereux pour l’Homme, même s’il n’est pas le mangeur d’homme du film. Le grand requin blanc est celui qui « attaque » le plus l’homme. Ces attaques sont la plupart du temps dues à la très mauvaise vue du requin qui ne peut différencier un homme d’une tortue par exemple. Même s’il attaque l’homme, il est beaucoup moins dangereux que le requin bouledogue ou le requin tigre.

Portrait de Deep Blue

Deep Blue a fait une apparition voici quelques mois, au large d’Hawaï. Alors qu’elle se nourrissait d’un cachalot, la photographe animalière Kimberley Jeffries a pu immortaliser le requin. Un instant rare, capturé par l’objectif de la photographe. Il semblerait que Deep Blue aime que l’on remarque ses sorties ! Ainsi Ocean Ramsay, co-fondatrice de la société One Ocean avait pu la filmer également. Selon elle, les dauphins formaient comme une haie d’honneur au grand requin blanc et semblaient l’escorter !

Les chercheurs connaissent Deep Blue depuis 2013, quand Michael Meyer, photographe, avait capturé les premières images. En se basant sur ses clichés, les chercheurs estiment qu’elle mesure entre 6 et 7 mètres de long. Mais qu’elle n’a pas encore atteint sa taille définitive.

Un requin grandit et grossit tout au long de sa vie. Cette taille impressionnante fait de Deep Blue, le plus grand requin blanc connu au monde actuellement. Bien loin cependant du mégalodon, aujourd’hui disparu, qui pouvait attendre 20 mètres de long. Deep Blue serait âgée d’une cinquantaine d’année et pourrait vivre encore 20 ans environ. Et il est fort possible qu’elle réapparaisse sous les yeux d’un photographe chanceux !

Comment être là au bon moment ?

Malheureusement, si certains requins sont équipés de balises GPS permettant de les suivre dans leurs voyages, ce n’est pas le cas de Deep Blue. Son comportement et ses déplacements ne peuvent pour le moment pas être analysés. Cependant, les chercheurs savent que les requins sont territoriaux. Chaque année à la même époque, ils réapparaissent donc sensiblement aux mêmes endroits que les années précédentes. Et c’est donc en hiver, que les chances de voir apparaître Deep Blue sur les côtes hawaïennes sont les plus grandes.

Outre sa taille de géant, Deep Blue est reconnaissable grâce à différentes marques blanches et grises sur ses branchies, ses flancs et sa queue. Si tout va bien pour Deep Blue, nous devrions bientôt découvrir de nouveaux clichés… Il faudra juste que les photographes soient là au bon moment et au bon endroit… A moins que Deep Blue ne décide de « déménager » !