Comment se comporter (et se protéger) si on croise un requin ?

La rencontre avec un requin est celle que nous redoutons par-dessus toutes les autres. Pourtant, à l’échelle mondiale, les attaques de requin ne sont pas si nombreuses que cela. En 2023, 69 morsures « non provoquées » de requin ont été dénombrées dans le monde, selon cet article du Parisien. Parmi ces attaques, 10 ont été mortelles et la plupart se produisent en Égypte, au Mexique ou encore en Nouvelle-Calédonie et aux Bahamas, de hauts lieux touristiques ! Les requins ne sont pas des « mangeurs d’hommes » contrairement au scénario du film Les Dents de la Mer, sorti en 1975. Ils seraient plutôt opportunistes, et attaqueraient l’homme par accident… Néanmoins, une rencontre fortuite est possible, un requin aurait été aperçu à Marseille en septembre dernier selon Ouest-France. Mais, quelle conduite faut-il tenir face à un requin ? Et, quelles sont les inventions à votre disposition pour vous protéger de ce gigantesque animal marin ? Je vous explique tout !

Quelle attitude adopter face à un requin ?

Autant, vous le dire immédiatement, je pense que l’attitude à adopter est plus facile à écrire qu’à mettre en pratique ! Face à un requin, nous ne sommes pas grand-chose, et la panique doit rapidement s’emparer de nous. Le premier conseil est de « garder son calme » et d’éviter de gesticuler, vous allez l’énerver plus qu’autre chose… Au pire, vous n’êtes pas Léon Marchand, et je pense que le requin vous rattrapera très vite si vous partez à la nage ! Si le requin nage tranquillement à une distance raisonnable de vous, ne l’approchez pas, ne le dérangez pas ! S’il est blessé, par exemple, il pourrait vous attaquer pour se défendre. Vous pouvez aussi jeter votre masque, votre tuba, vos lunettes devant vous, le requin comprendra « normalement » que vous n’êtes pas comestible ! De plus, surveillez toujours les mouvements du requin, en gardant un contact visuel, le requin attaque uniquement s’il pense que vous ne l’avez pas vu. Enfin, une fois que vous aurez regagné le rivage, vous pouvez courir avertir les sauveteurs, afin qu’ils évacuent les baigneurs peut-être.

La combinaison anti-morsure Shark Stop

Je vous ai déjà parlé de cette combinaison innovante, dans un article publié en 2022. Elle était à l’époque en campagne de crowdfunding, elle est depuis largement commercialisée. La combinaison Shark Stop est conçue pour résister aux puissantes mâchoires des requins. Fabriquée en polyéthylène à masse molaire très élevée (UHMPE), cette combinaison est encore plus résistante à l’abrasion que le Kevlar. Ce matériau est déjà utilisé dans les gilets pare-balles des forces de l’ordre, garantissant une protection optimale tout en étant suffisamment léger pour ces activités aquatiques. Plus d’informations sur cette combinaison protectrice ? Rendez-vous sur le site officiel : sharkstop.co.

Le leash anti-requin Modom SharkBanz

Dans un autre article publié il y a quelques jours, je vous parlais du Leash Modom / SharkBanz. Ce leash utilise le renvoi de champ magnétique pour éloigner les requins. En effet, ces créatures marines se dirigent grâce à leurs ampoules de Lorenzini, des organes qui captent les champs magnétiques des autres éléments présents dans l'eau. Le leash renferme dans la partie qui s'accroche à la cheville, un élément qui renvoie des champs magnétiques autour du surfeur. Le requin les capte comme étant source de danger, et ne s'approche donc pas du surfeur.