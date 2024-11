L’invention d’une solution « simple mais très efficace » pour protéger les surfeurs des requins

Vous êtes peut-être squalophobe sans le savoir ! La squalophobie est la peur des requins, sans jamais en avoir rencontré. C’est une peur acquise par la mauvaise réputation de ce géant des mers, attisée par différents films, dont le plus célèbre, Les Dents de la Mer évidemment ! Pourtant, les attaques de requin ne sont pas si nombreuses, même si elles font la une de l’actualité ! En 2023, on comptabilise 14 décès dans le monde et environ 90 attaques, bien moins que les moustiques qui occasionnent près d’1 million de décès chaque année ou que les chiens avec 25 000 personnes tuées. Certes, on a plus de chance de rencontrer un moustique qu’un requin ! Pour tenter de protéger les surfeurs, la population la plus touchée par les attaques, des chercheurs australiens suggèrent, dans une étude récente, qu’illuminer la planche pourrait repousser les squales. Décryptage.

L’étude scientifique en question

Pour les scientifiques à l’origine de cette étude publiée dans la revue Cell, si la planche de surf émettait de la lumière, les requins ne pourraient pas l’identifier. Ils suggèrent que des lumières vives, disposées autour de la planche, déformeraient l’apparence de la planche dans l’eau. Si l’on part du principe que les requins identifient la planche de surf comme étant un phoque, alors ces lumières désorienteraient les requins blancs, principaux responsables des attaques. Laura Ryan, directrice de cette étude et biologiste à l’université Macquarie de Sydney en Australie, avance le fait que les requins blancs attaquent par le dessous. Des lumières LED brillantes les détourneraient de leurs « proies ».

Différentes configurations lumineuses testées

Dans la baie de Mossel, en Afrique du Sud, une région connue pour la présence de grands requins blancs, ces chercheurs ont mené des tests pour comprendre comment dissuader ces prédateurs. En utilisant des leurres en forme de phoque équipés de LED, les scientifiques ont étudié l’effet de différentes configurations lumineuses sur le comportement des requins. Les résultats montrent que les lumières les plus claires étaient les plus efficaces pour éloigner les requins, tandis que des motifs lumineux horizontaux semblaient mieux fonctionner que les motifs verticaux. Selon l’étude, les lumières modifieraient donc la perception visuelle et rendraient la « proie » moins alléchante ! Rappelons que les requins ne possèdent pas une très bonne vue, ce qui expliquerait les attaques sur l’homme, selon Euronews.

Des prototypes bientôt utilisés par des surfeurs ?

Pour Laura Ryan, c’est une certitude, les lumières pourraient sauver des vies ! Elle va d’ailleurs bientôt fabriquer des prototypes qui seront installés sous des planches de surf ou des kayaks pour connaître leur véritable efficacité. J’espère que la scientifique aura vu juste et que les requins, ne seront pas, au contraire, attirés par les lumières, et je ne voudrais pas être choisie pour tester le dispositif !

En revanche, si cela fonctionne, ces dispositifs pourraient permettre d’utiliser des méthodes de protection moins invasives. Aujourd’hui, l’Australie utilise des drones, des filets anti-requins et un système de marquage qui alerte les autorités lorsqu’un squale se trouve à proximité d’une plage fréquentée. Et, vous ? Pensez-vous que de simples lumières puissent dissuader un requin blanc d’attaquer un surfeur ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .