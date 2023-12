Faut-il habiller son chien en hiver pour le protéger du froid ? Luxe capricieux ou besoin indispensable ?

Lorsque vous croisez un chien vêtu d’un manteau coloré, vous avez tendance à vous dire que le maître du chien va trop loin ! Un chien a des poils qui lui tiennent chaud, et le manteau est plus un délire du propriétaire qu’un besoin du chien. C’est ce que la plupart des personnes pensent quand ils croisent un chien engoncé dans un manteau fuchsia, ou dans une parka militaire ! Mais, alors, pourquoi votre poilu, rentre-t-il tremblant après une promenade, cherchant à tout prix une couverture ou un canapé bien chaud ? En réalité, le ressenti du froid, pour un chien, dépend de sa taille, de son type de poils, et de sa race. Certains chiens comme les Saint-Bernard ou les Malamutes d’Alaska sont évidemment résistants au froid grâce à leurs couches de graisse et de poils, mais d’autres sont bien moins résistants. Alors le manteau, une idée saugrenue ? Eh bien, pas tant que cela finalement !

Quelles sont les races de chien qui craignent le froid ?

La plupart des chiens de petites tailles, comme les yorkshires, les chihuahuas, les teckels ou encore les caniches, craignent le froid. Et, cela est tout simplement dû à leur petite taille, et au manque de graisse pour les en protéger. Le chihuahua, par exemple, chien de poche par excellence, ne possède qu’une couche de poil, et très peu de graisse pour le protéger. Il est donc absolument indispensable de le protéger du froid dès qu’il met les pattes dehors. Attention aussi aux chiens à poils courts, même s’ils sont résistants, ils peuvent craindre le froid, notamment s’ils sont habitués à vivre bien au chaud dans votre foyer ! Nous avons un Blue Weimaraner de 40 kg, qui ne supporte pas le froid et prend lui-même son plaid dès qu’il revient de promenade.

Et, quelles sont les races plus résistantes ?

À l’inverse, les gros chiens sont généralement plus résistants au froid, et certains comme les huskys, les Saint-Bernard, ou les borders collies adorent le froid et la neige. Ce qui est absolument normal, puisque ces races, sont, au départ, des chiens de traineaux, ou de troupeaux qui vivent à l’extérieur quel que soit le temps. Ces chiens possèdent plusieurs couches de poils, et notamment une sous-couche près de la peau, qui agit comme un isolant thermique naturel.

De plus, par leur poids, ils ont la possibilité de stocker des graisses, qu’ils brûlent lorsqu’ils sont exposés au froid. Comme nous pouvons le constater aussi avec notre braque ariégeois, un chien aux poils très courts, il a beau être costaud, il n’en est pas moins frileux. C’est aussi le cas de chien plus grand comme les boxers, les dobermans ou les dalmatiens, eux aussi à poils courts, qui peuvent ressentir le froid de manière désagréable.

Attention aux papattes !

Quelle que soit la race de votre chien, si vous le sortez en hiver, veillez à protéger ses coussinets. Marcheriez-vous pieds nus sur un sol enneigé ou sur du verglas ? Pour ce faire, il existe de nombreuses chaussures, chaussettes ou bottines pour chien, mais il faudra prendre un peu de votre temps pour le familiariser avec ces chaussures. Le chien n’est pas un jouet et il ne s’agit pas là de le déguiser, mais bel et bien de prendre soin de sa santé. Enfin, et toujours au niveau des pattes, sachez que le sel de déneigement qui aura été déversé pour protéger les automobilistes et piétons, est un vrai danger de brulures pour les coussinets de nos poilus ! Si vous choisissez d’habiller votre chien, veillez à ce que les vêtements choisis ne le gênent pas, et n’entravent pas ses mouvements. Le style, on s’en fiche, privilégiez toujours son confort ! Habillez-vous votre chien en hiver ? Pensez-vous que cela lui soit utile ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

