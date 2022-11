Le Mastiff : comment éduquer ce gros nounours impressionnant ?

Cette race de chien vous promet des moments de jeux et de câlins sans précédent… Ce gros toutou à l’allure débonnaire, c’est le Mastiff, aussi appelé Dogue anglais ou encore Old English Mastiff. Le dogue anglais est l’un des chiens les plus imposants en termes de masse, il impose le respect à ceux qui le croisent, et pourtant, il s’agit bien d’un gros nounours adorable. Comment éduquer un dogue anglais ? Quels sont ses principaux traits de caractère ? On vous explique tout !

Le Mastiff : son caractère et ses traits de personnalité

Avant de nous attarder sur le caractère du dogue, vous devez savoir qu’il fait partie des chiens dits molossoïdes, ce qui ne veut pas dire qu’il soit agressif, bien au contraire, il est surtout très sensible. Ce chien existe depuis l’an 55 avant J.-C. C’est donc une race très ancienne qui impressionnait déjà les Romains au temps des légions en Grande-Bretagne. À cette époque, les dogues ou mastiffs étaient utilisés comme chiens de cirque ou de combat, puis ils sont devenus des chiens gardiens de troupeau avant d’être finalement des chiens de compagnie. Cette race est reconnue depuis 1964 par la Fédération Cynologique Internationale. Concernant ses principaux traits de caractère, celui qui prime est son côté pépère tranquille… Il déborde d’affection, de gentillesse et adore les câlins tout en restant très protecteur envers les membres du foyer… De prime abord, le Mastiff peut sembler très calme, avide de siestes infinies, mais il s’agit d’une fausse idée. Tranquille oui, mais attention si l’on menace sa famille, il peut se transformer en véritable gardien ! Pour résumer, c’est un excellent chien de compagnie, qui peut être capable des meilleurs câlins du monde et des pires pitreries, s’il est bien éduqué. Le dogue a cependant deux défauts qu’il faut connaître : il bave énormément, comme tous les chiens avec ce type de museau ou ces grosses babines, et il ronfle beaucoup…

Comment dresser votre Mastiff ?

Le dogue est un chien qui a besoin de fiabilité et de confiance envers ses maîtres… Par principe, il n’aime pas les personnes qui crient et doit être éduqué avec une douceur infinie ! Il adore les caresses, il est affectueux et gourmand, mais il déteste l’éducation directive.

Pour l’éduquer, il faudra être patient, lui montrer comment faire les choses, sans jamais élever la voix !

Le dogue est un chien qui s’adapte facilement et qui est toujours prêt à vous suivre, il a un bon caractère. Il est facile à vivre. Prenons l’exemple de l’apprentissage de la propreté ou des ordres d’obéissance de base (assis, couché, etc.). Pour apprendre la propreté à votre chiot mastiff, il faudra vous armer de patience et vous procurer une caisse, des jouets, une serviette ou un tapis à mettre dans la caisse. Lorsqu’il est tout petit, installez-le dans la caisse avec de l’eau et ses jouets sur de courtes périodes six fois par jour environ. Lorsque vous le sortez de la caisse, sortez-le à l’extérieur avec laisse et harnais jusqu’à ce qu’il fasse ses besoins… S’il fait ses besoins dehors, récompensez-le avec une friandise adaptée. Vous devrez probablement le laisser dans sa caisse toute la nuit pour qu’il s’habitue à patienter avant de faire ses besoins… Vous devrez lui enseigner la propreté au moins jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 12 semaines ! Vous pourrez ensuite espacer les passages dans la caisse à partir de ses six mois, âge où il est capable de contrôler sa vessie. Concernant les ordres à apprendre, il faudra y aller en douceur. Auquel cas vous vous exposeriez à un refus catégorique de réponse, car le dogue (ou mastiff) est très têtu ! Ce chien devra absolument savoir où est sa place dans la maison, et lorsque vous lui demanderez d’aller au panier, vous devrez lui indiquer, toujours avec les mêmes mots, où se trouve ce panier ! Rappelez-vous de ne jamais crier sur un dogue, mais seulement de parler avec fermeté et veillez à ce que tous les membres de la famille emploient le même langage… Attention, si vous le laissez une fois monter sur le canapé, il y élira domicile à vie et votre panier ne sera plus qu’un élément de décoration !

Votre Mastiff et l’exercice : pas besoin d’en faire trop !

Le dogue préfère de loin dormir au coin de la cheminée, plutôt que d’aller courir un marathon ! On vous l’a dit, c’est un chien tranquille. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas besoin d’exercice, bien au contraire… Il faudra, comme pour tous les chiens, le sortir plusieurs fois par jour, et lui proposer la possibilité de se dépenser physiquement… Si un footing de 20 km ne lui conviendra pas forcément, un petit tour à vélo ou à pied sur 4 ou 5 km sera très bénéfique pour lui. Le dogue est un chien lourd qui peut parfois atteindre 100 kilos, et il est évidemment gourmand, l’exercice physique est donc indispensable pour protéger son cœur et lui éviter l’obésité. Le sport et l’exercice pour un Mastiff, oui, mais à petite dose donc !

La socialisation, essentielle pour un chiot mastiff

Le dogue est un chien qui n’apprécie pas réellement les autres chiens, et en particulier ceux qui sont du même sexe que lui… Dès son plus jeune âge, il faudra alors le sociabiliser, en l’emmenant en promenade dans des parcs où se promènent d’autres chiens. Vous pourrez aussi l’emmener dans des cours d’éducation canine afin qu’il rencontre d’autres chiens et qu’il s’adapte à tous les caractères, races et sexes.

Comment gérer les problèmes de comportement ?

Si l’on reprend la règle d’or de l’éducation du mastiff et quelle que soit la situation, il faudra utiliser l’éducation positive… Votre chien a la manie de creuser, de sauter ou de mâcher tout ce qu’il trouve, inutile de lui crier dessus pour qu’il ne recommence plus, ce sera pire, n’oubliez pas qu’il est têtu… S’il creuse sans cesse, prenez-le sur le fait, et prenez un air et une voix fermes en lui disant « Non », puis envoyez-le se coucher, sans le caresser. S’il mâchouille tout ce qu’il trouve, il faudra le prendre sur le fait, le réprimander fermement, mais sans crier et l’envoyer se coucher. Enfin, s’il a la fâcheuse manie de vous sauter dessus lorsque vous arrivez, ne l’encouragez pas à continuer en faisant de grands gestes pour l’accompagner dans son engouement… Au contraire, faites-le descendre et restez totalement indifférent, en ne lui parlant pas et en continuant à vaquer à vos occupations… Rappelez-vous qu’il peut peser jusqu’à 100 kilos, s’il saute sur tout le monde, cela peut vite tourner à la catastrophe !

Quelques autres petits trucs à connaître sur le Mastiff !

D’autres éléments sont absolument indispensables pour bien éduquer votre Mastiff.

Son alimentation

Concernant l’alimentation, c’est un gros chien et il est sujet aux torsions de l’estomac, il faut donc le nourrir deux fois par jour et ne JAMAIS lui faire faire de l’exercice après les repas.

L’entretien du dogue

Avec son poil court, le dogue anglais demande peu d’entretien, il faut seulement le brosser au maximum une fois par semaine et le laver tous les 6 mois avec un shampoing adapté aux poils courts. Il faudra cependant veiller à lui essuyer les yeux très fréquemment et vérifier la propreté des plis que forment ses babines.

Catégorisé ou non ?

Enfin, sachez qu’un dogue ou Mastiff inscrit au LOF, donc de pure race, n’est pas catégorisé. En revanche, les Mastiffs croisés ou non LOF peuvent être considérés comme des chiens d’attaque, et donc de catégorie 1 même si le fait qu’ils ne soient pas pure race, n’oblige à aucune déclaration de la part des propriétaires.