Linguistes hors pair, les chiens peuvent distinguer deux langues différentes

Souvent, lorsque nous possédons un chien, nous nous demandons si celui-ci nous comprend. Est-il capable d’interpréter chaque mot que nous prononçons ou fait-il semblant ? Nous le savons, le chien est très intelligent et est capable de comprendre beaucoup de choses. Une récente étude vient de découvrir que les capacités intellectuelles du chien étaient bien plus développées qu’on ne le pense. Selon elle, nos toutous seraient capables de différencier les langues.

Des canidés polyglottes

Selon une étude hongroise relayée par Reuters, nos plus fidèles amis auraient la capacité de réussir à différencier une langue étrangère de notre langue maternelle. C’est une chercheuse mexicaine expatriée à Budapest, Laura V. Cuaya, qui est à l’origine de cette étude. Elle-même propriétaire d’un chien, Kun-Kun, elle s’est demandé si celui-ci remarquait une différence entre le mexicain et le hongrois. Eh bien, d’après les résultats de son étude , les chiens posséderaient des compétences linguistiques étonnantes !

Que se passe-t-il dans le cerveau des chiens ?

Afin de mener à bien son étude et de trouver la réponse à sa question, Laura V. Cuaya a analysé ce qu’il se passait dans le cerveau de 18 chiens. Pour prouver que les toutous sont des linguistes hors pair, la chercheuse mexicaine à soumis les chiens à deux langues: la première est celle que leur maître utilise. La deuxième est une langue que leur propriétaire ne parle pas. Pour cela, elle a diffusé deux extraits tirés d’un même film : le Petit Prince. Le premier extrait à été diffusé en hongrois tandis que le second était en espagnol. Dans un premier temps, les scientifiques en charge de l’étude ont découvert que nos amis canins sont capables de faire la différence entre la langue verbale et la langue non verbale. En effet, lorsque ceux-ci diffusaient un extrait classique et un extrait brouillé, le cerveau des chiens réagissait différemment.

Mais alors qu’en est-il pour les autres langues ?

Après avoir découvert que les chiens étaient capables de faire la différence entre la langue verbale et non verbale, les chercheurs ont souhaité aller plus loin. Si nos amis canins sont capables de faire cette différence, sont-ils capables de différencier l’espagnol du hongrois ? Eh bien, selon l’étude, les chiens en sont bien capables. En effet, les chercheurs ont soumis les chiens à une langue qu’il n’avait jamais entendue. A l’écoute de cette langue étrangère, les chercheurs ont remarqué plusieurs changements au niveau du cortex auditif: “Nous avons découvert pour la première fois qu’un cerveau non humain peut distinguer des langues”, explique Laura V. Cuaya. D’après les résultats de cette étude, les chiens sont donc bien capables de différencier les langues étrangères de la langue de leur maître. La raison n’est autre que les différentes sonorités d’une langue à une autre. De plus, les chercheurs ont également remarqué ce sont les chiens les plus âgés qui possèderaient les meilleures compétences linguistiques… Il faudra s’y prendre dès le plus jeune âge si vous souhaitez que votre compagnon obéisse à plusieurs dialectes !