Comment les masques deviennent le relais d’oeuvre d’art ou promeuvent des actions ?

Les masques font désormais partie de notre quotidien et s’affichent presque comme des accessoires de mode… Entre les masques à l’effigie de super héros, ceux que l’on peut fabriquer aux motifs de Noël ou les basiques, bleus et blancs chirurgicaux, on ne sait plus quel masque porter !

Il est fort probable que le port du masque perdure dans le temps puisque, outre le coronavirus, il est un rempart aux autres maladies transmissibles par voie aérienne (gastro-entérites, grippe etc). Depuis quelques semaines, c’est au tour des œuvres d’art de s’afficher sur nos masques… La Joconde de De Vinci ou La Nuit Etoilée de Van Gogh, c’est vous qui voyez !

Selon le site Rtl.fr, le port du masque et le respect des gestes barrières permet de constater un recul des maladies habituellement hivernales. Ainsi, on dénombre moins de cas de gastro-entérite ou de grippes qu’à la même époque l’année dernière. Le masque y est sans doute pour quelque chose.

Il pourrait donc rester obligatoire à long terme dans les magasins par exemple. Ce qui finalement n’est peut-être qu’une habitude à prendre, comme celle d’avoir toujours un jeton sur soi pour le caddie… Souvenez-vous, il y a quelques années, ils n’existaient pas et pourtant aujourd’hui, cela semble normal !

Vous allez donc désormais pouvoir afficher des œuvres d’art sur vos masques. Certains trouveront cela plutôt kitch et d’autres très tendance d’avoir la Joconde sur le visage ! L’idée d’afficher l’art sur un support est une idée sympa, on ne promeut jamais assez l’art, qu’il soit ancien ou nouveau et le masque se pose en nouveau support !

Mais pourquoi ne pas utiliser le masque pour afficher ses idées ? La plupart des clubs de football ont leur masque au logo du club. Les grandes villes de France ou les entreprises font floquer leurs masques avec leurs blasons ! Le masque devient également un vecteur de communication puisqu’il peut également afficher des messages rigolos ou plus politiques ! Bref puisqu’il va falloir vivre avec nos masques pour nous protéger et protéger les autres, autant qu’ils soient à notre image et qu’ils nous correspondent !

