Découvrez les bracelets en verre et made in France Michaël Vessière

Dans moins de 10 jours, il vous faudra penser à votre grand-maman, car le 7 mars, ce sera sa fête ! Une fleur ? Des chocolats ? Et si vous étiez un peu plus originaux avec un cadeau artisanal qui viendrait d’une grande maison verrière française ? Découvrez le savoir-faire et la beauté des bracelets de la maison « Michaël Vessière », maîtres-verriers depuis 1882 en Lorraine.

La Lorraine, berceau du cristal de Baccarat et de cette entreprise qui propose des créations uniques. Les bijoux sont fabriqués en collaboration avec des verriers lorrains… Plusieurs styles, plusieurs tons, mais tous d’une qualité exceptionnelle. Découverte !

Pourquoi choisir un bracelet ?

Le bracelet est un petit bijou qui peut se porter au quotidien, que l’on peut contempler bien plus qu’un pendentif. Il est un peu le symbole de l’affection que l’on porte à celui ou celle qui le reçoit. Choisir un bracelet made in france, c’est choisir la fabrication française d’un art verrier considéré comme désuet ou inaccessible.

Une simple perle de verre colorée ou de forme originale traduit le sentiment d’appartenance à un clan, à une famille. Quoi de mieux qu’un bracelet pour exprimer notre attachement à nos grand-mères… Depuis un an, ces femmes souffrent du manque de leurs petits-enfants, alors pour tenter de resserrer ces liens quelques peu distendus, quoi de mieux qu’un joli bracelet… Ou un coffret duo, pour un lien encore plus indestructible ? Et il n’y a que l’embarras du choix sur le site Michaël Vessière !

Le bracelet Mirabelle de Lorraine

Notre coup de coeur est pour le bracelet Michaël Vessière intitulé « Mirabelle de Lorraine » comme un hommage à cette région de France. La Mirabelle, c’est le symbole de la Lorraine ! La perle est entièrement faite main, au chalumeau et glissée sur un cordon réglable garanti à vie. La Lorraine c’est 15 000 tonnes de mirabelles chaque année… Un fruit que fait la fierté de la région, alors le porter au poignet serait un bel hommage à cette région, que vous en soyez natifs ou pas d’ailleurs ! Il est absolument magnifique ! Il n’y a plus d’hésitation à avoir, sauf dans le choix du modèle, mais c’est magnifique, Made In France, durable… Bref, le cadeau idéal à offrir ou à s’offrir d’ailleurs ! (Bracelet Mirabelle de Lorraine : 34€, existe en 4 tailles)

Le bracelet énergie chakras

Ce bracelet vous veut du bien ! Alors pourquoi ne pas l’offrir à votre grand-mère ce dimanche. Le bracelet énergie chakras va rééquilibrer votre énergie et pourrait agir sur votre subconscient. Si des milliers de bracelets chakras nous viennent de l’étranger, celui-ci est bien Made In France, fabriqué à Nancy, dans la lignée des verres Charles Schneider.

La pierre bleue pour la sagesse de l’esprit

Le rouge pour l’argent et/ou le travail

La verte pour l’amour et la santé

Les pierres sont passées sur un cordon de satin noir, réglable…. (44€ / Existe en 4 tailles)

Le bracelet Trésor d’Argent-Bleu

Le bracelet Trésor d’Argent Bleu est particulièrement représentatif du talent de l’artisan verrier lorrain. Le talent couplé à des baguettes en verre, et une feuille d’argent donne ce fabuleux résultat. Les pierres bleues translucides passées sur le cordon en satin seront de plus bel effet, dans la vie de tous les jours ou en soirée… Le Trésor d’Argent Bleu, c’est la fierté de porter un bijou français au poignet ! (44€ / Existe en 4 tailles)

Article Partenaire