Art : cette intelligence artificielle transforme vos selfies en peinture de Léonard de Vinci

Vous en avez assez de voir vos selfies sans saveur, juste avec quelques filtres proposés par votre smartphone ou par certaines applications ? Saviez-vous que de nombreuses applications basées sur l’intelligence artificielle pour transformer vos selfies en œuvre d’art existent ? Les selfies sont devenus des incontournables des réseaux sociaux, malgré les risques que cela comporte parfois. Selon le Huffington Post, près de 400 personnes sont mortes pour un selfie depuis 2018… Découvrez quatre applications qui vous permettent de transformer vos selfies en photos funs sans prendre aucun risque mortel.

DaVinci Face vous transforme en modèle de l’artiste italien

Vous aimez Leonard de Vinci, sa Mona Lisa et ses œuvres en général ? Et si vous transformiez votre propre trombine en une œuvre du peintre italien ? Cette expérience est proposée par une application baptisée DaVinciFace, une technologie basée sur l’intelligence artificielle développée par Mathema. Ce site vous transforme en une œuvre de l’artiste en quelques secondes et c’est assez bluffant. Mathema, l’entreprise basée à Florence, veut raviver la splendeur de la Renaissance italienne. Pour bâtir ce projet, les développeurs ont entré dans l’algorithme plus de 500 millions de paramètres, tous issus des œuvres d’art de De Vinci. Une application qui « casse » aussi les codes de l’artiste qui n’a peint que des modèles « caucasiens ». Avec cette petite application, que l’on soit noir ou blanc de peau, comme le disait Nougaro, on peut se transformer en un personnage de De Vinci, sympa non ?

AI Portraits transforme vos selfies en œuvres d’art

L’application AI Portraits est gratuite et vous permet de transformer un simple selfie en toile de maître ! Créée par des chercheurs de l’IA Lab du MIT-IBM Watson (Massachusetts), cet outil permet de générer des portraits qui s’inspirent d’œuvres d’art anciennes ou contemporaines. L’application analyse alors les caractéristiques de votre visage pour générer une peinture de maître. Pour parvenir à ces fabuleux résultats, l’algorithme contient plusieurs dizaines de milliers d’œuvre d’art de peintres différents… Rembrandt, Monet, Mannet, l’époque couvrant le XVème siècle étant la plus représentée. Cette application n’utilise pas de filtres, elle redessine les traits du visage pour en faire des œuvres d’art. Et c’est tout aussi bluffant que DaVinciFace !

Clip2Comic transforme vos photos en images de cartoons !

Une application est disponible uniquement sur iPhone et qui peut être gratuite (avec filigrane) ou payante à 0.99$ pour ôter les filigranes de vos photos. Clip2Comic transformera vos selfies, mais également toutes vos photos en images de dessins animés. Cette application n’utilise pas l’intelligence artificielle mais un système similaire aux logiciels photos pour créer vos images de cartoons. Elle est tout de même bien sympa à utiliser.

YouCamMakeUp, une appli selfie très tendance !

Vous avez envie de changer de tête et de coiffure, voire de couleurs de cheveux mais vous appréhendez le résultat… Pas toujours facile de passer du brun au blond ou du blond ou bleu turquoise ? Les folies capillaires sont très tendances mais pour vous éviter le désastre, le groupe Wella Professionnals, marque du groupe Coty a développée un miroir connecté baptisé YouCamMakeUp. Présenté lors du CES 2019, il vous permet de visualiser votre nouvelle couleur de cheveux avant de passer à l’acte ! Plutôt rassurant non ?