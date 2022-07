5 conseils pour assurer la protection de vos objets de valeur aujourd’hui

Créer un inventaire

Avant même de vérifier si votre contrat d’assurance habitation couvre vos biens précieux, il est indispensable d’en faire l’inventaire. Cette liste détaillée vous permettra de répertorier vos objets et d’en estimer la valeur. Gardez bien vos factures et n’hésitez pas à prendre vos biens en photo. En cas de sinistre, elles feront gagner du temps aux experts et elles aideront l’enquête de police, en cas de vol. Certains objets d’ornements (oeuvres d’art, bijoux ou livres anciens, par exemple) nécessiteront peut-être l’authentification d’un expert qui confirmera leur valeur réelle. À partir de cet inventaire, vous serez en mesure de vérifier si votre contrat d’assurance habitation couvre vos objets à leur juste valeur.

Lire votre contrat d’assurance

Normalement, vos objets de valeur doivent être protégés par votre contrat d’assurance mais il faut savoir que leur couverture n’est pas automatique. D’où l’importance de bien lire son contrat. Aujourd’hui, comme le propose Lemonade par exemple, la plupart des compagnies d’assurance modernes offrent à leurs adhérents un service en ligne performant. Il permet, entre autres, de lire ses contrats sans avoir à les chercher dans ses cartons d’archives ! Il est donc essentiel de bien décrypter son contrat et de contacter son assureur en cas de doute. Certaines offres excluent les objets de valeur et parfois les plafonds de garantie n’ont pas été calculés sur la valeur réelle des biens. Lire son contrat dans le détail, c’est aussi une manière de vérifier qu’il n’y a pas de dissonance entre la valeur des biens et le capital garanti par le contrat en cas de dommage. Dans ce cas, votre courtier vous conseillera peut-être de revoir le plafond de garantie et de déterminer avec lui le bon mode de souscription.

Valeur déclarée ou valeur agréée

Il existe deux modes de souscription. La première, dite valeur déclarée, est celle du souscripteur qui a estimé lui-même la valeur de ses biens. Il devra en fournir les preuves en cas de déclaration de sinistre ou de vol, via des factures ou autres preuves qu’il aura gardées en lieu sûr. La seconde, dite valeur agréée, est basée sur l’estimation d’un expert qui se chargera de donner une valeur officielle à vos biens. C’est sur la base de cette expertise que l’assureur calculera son plafond de garantie et c’est peut-être elle qui vous permettra de découvrir que vous possédez des trésors sans le savoir !

Vérifier les exclusions de garantie

Elles sont un autre point important à contrôler avec son assureur. En effet, chaque compagnie possède des exclusions de garanties qu’il est important de connaître afin d’éviter les mauvaises surprises et éventuellement mettre à jour les termes de son contrat. En effet, certains courtiers ne couvrent pas les objets de valeur dans une résidence secondaire. D’autres refusent d’assurer vos biens si vous partez en vacances avec, si vous quittez votre domicile pour une trop longue durée ou si vous les prêtez à une tierce personne sans qu’elle soit elle-même couverte par sa propre compagnie d’assurance. Enfin, le fait de ne pas répondre aux exigences de votre assureur en terme de sécurité pourra également être déterminant dans l’indemnisation en cas de sinistre.

Répondre aux exigences particulières

S’il est important d’estimer ses biens à leur juste valeur, il est tout aussi important d’estimer la sécurité de votre habitation à la hauteur de ce que vous aurez déclaré. Selon la valeur de vos objets, la compagnie d’assurance sera en droit de demander des niveaux de sécurité renforcés. Ils vous couvriront en cas d’éventuels dommages : un coffre-fort pour les bijoux, une porte blindée ou des points de fermeture supplémentaires, un système de télésurveillance performant, etc. Sans ces aménagements particuliers, l’assureur sera en droit de ne pas vous indemniser dans la mesure où vous n’aurez pas suivi ses recommandations.

Vous l’aurez compris, souscrire une assurance habitation si l’on possède des objets de valeur demande une certaine exigence. C’est agir avec beaucoup de vigilance dans la lecture de son contrat, être juste dans l’évaluation de ses biens et ne pas hésiter à faire appel à son assureur pour vérifier avec lui que la sécurité de vos objets de valeur est garantie et qu’ils sont protégés par votre contrat. Car bien souvent, à cette valeur marchande, s’ajoute une valeur sentimentale rendant ces objets encore plus précieux.

Article Partenaire