WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité pour les messages vocaux va énormément vous plaire !

L’application utilisée par des millions de personnes dans le monde n’aspire qu’à satisfaire au maximum ses utilisateurs. De nombreuses mises à jour ont été apportées à WhatsApp afin de lui permettre de devenir la plus accessible possible. L’une d’elles permet notamment de pouvoir mettre les messages vocaux sur pause. Si vous aussi vous en avez marre des messages vocaux qui durent 6 minutes sans pouvoir les interrompre au risque de devoir les recommencer du début, cette nouvelle fonctionnalité va vous plaire !

Interrompre les vocaux-podcasts

Les messages vocaux peuvent s’avérer très utiles lorsque nous ne pouvons pas forcément écrire. Ils permettent notamment d’expliquer quelque chose à quelqu’un sans en écrire des pages, et sans avoir forcément besoin de l’appeler. Cependant, lorsque nous sommes dérangés lors de l’écoute d’un vocal d’un(e) ami(e) un peu trop loquace, nous ne pouvons pas le mettre sur pause.

Pour continuer notre écoute, le seul moyen est de réécouter le message vocal en entier. Mais les développeurs de WhatsApp ont enfin trouvé la solution: dès la dernière mise à jour, il sera enfin possible de mettre le message vocal sur pause. Ainsi, vous pourrez reprendre votre écoute où vous vous êtes arrêté.

Plus besoin de recommencer le message vocal du début ! Pour ce faire, rien de plus simple: les développeurs de l’application de messagerie vont ajouter un bouton pause, comme sur l’image ci-dessus. Il vous suffira d’appuyer sur ce bouton lors de votre écoute afin de mettre le message vocal sur pause. Cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible sur la version iOS ainsi que sur la version web de WhatsApp. Pour les utilisateurs d’Android, il faudra attendre encore un peu pour en bénéficier. Mais cette fonctionnalité n’est pas la seule à être ajoutée sur l’application de messagerie.

Un éditeur de photos

WhatsApp n’a de cesse de rechercher de nouvelles fonctionnalités à ajouter à son palmarès. Le défi de ces développeurs est de rendre l’application de messagerie la plus complète et simple d’utilisation possible. C’est pourquoi ils ont ajouté une fonctionnalité permettant d’éditer ses photos ! Vous souhaitez envoyer une photo à l’un de vos proches mais souhaitez la modifier au préalable; jusqu’ici, il fallait se rendre dans notre galerie afin d’éditer cette photo puis retourner sur WhatsApp pour l’envoyer. Eh bien maintenant, l’édition des photos est beaucoup plus simple: elle peut se faire directement sur l’application. Il vous suffit de sélectionner votre photo et de la modifier comme bon vous semble. Vous pouvez notamment la recadrer, y ajouter des autocollants ou même une zone de texte !

Les suggestions d’autocollants

Les autocollants sont une version 2.0 des emojis. Ils permettent notamment de rendre nos différentes conversations plus agréables mais également d’exprimer de façon claire nos différentes émotions. Avant aujourd’hui, insérer un autocollant pouvait prendre du temps. En effet, il fallait parcourir l’intégralité des onglets d’autocollants afin de trouver notre bonheur. Mais grâce à la mise à jour de WhatsApp, trouver l’autocollant parfait n’a jamais été aussi simple,grâce à la suggestion de ceux-ci: il vous suffit d’écrire un mot relatif à une émotion et WhatsApp vous suggère les autocollants que vous pouvez insérer dans votre conversation. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas vous amuser à les utiliser !