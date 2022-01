WhatsApp : 4 nouvelles fonctionnalités vraiment pratiques vont débarquer en 2022

Que ce soit pour parler avec nos amis, notre famille ou même pour notre vie professionnelle, nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser WhatsApp. Cette application est un service de messagerie instantanée vous permettant de communiquer avec vos proches grâce à une connexion internet. Depuis ses débuts, le réseau social n’a eu de cesse de se transformer. De plus en plus de fonctionnalités sont développées par Meta Platforms afin de satisfaire au maximum ses utilisateurs. En voici quatre toutes nouvelles qui apparaîtront avec la dernière mise à jour iOS.

La fonction entreprise à proximité

Mais à quoi peut bien servir cette nouvelle fonctionnalité ? Eh bien elle permet simplement de trouver les établissements qui se trouvent près de vous. Plus besoin de faire des kilomètres pour trouver une boulangerie grâce à WhatsApp ! Afin de lancer la recherche, rien de bien compliqué: il vous suffit de vous rendre sur un nouveau message, puis sur l’écran de contact. De là, sélectionnez la fonctionnalité « entreprises près de chez vous » et le tour est joué !

Masquer le statut « en ligne » lorsque vous êtes connecté

Il arrive que, parfois, nous utilisons nos réseaux sociaux sans avoir forcément envie de parler avec quelqu’un. Mais lorsque nous nous connectons, notre statut en ligne apparaît et les rafales de message commencent. Sachez qu’il sera maintenant possible de masquer votre statut « en ligne » sur l’application. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre application puis dans l’onglet « Compte ». Une fois dans les paramètres de votre compte, sélectionnez la rubrique « Confidentialité ». Vous n’avez plus qu’à appuyer sur l’onglet « Statut » afin de pouvoir le désactiver; vous pouvez choisir de le masquer pour tous vos contacts ou uniquement certaines personnes.

La fonctionnalité des communautés

La fonctionnalité appelée « Les communautés » est une option permettant de créer des sous-groupes; dix sous-groupes découlant d’une communauté peuvent être créés. Chaque communauté créée aura notamment le droit à son propre nom ainsi qu’à sa propre description. En ce qui concerne les membres, ils n’auront plus aucun accès au groupe une fois qu’ils l’auront quitté. Par ailleurs, le gérant de la communauté aura l’occasion de faire passer le message ou l’annonce qu’il souhaite à tous les membres à la fois, c’est-à-dire que tous les sous-groupes auront accès aux informations transmises par le gérant de la communauté.

Sélectionner des destinataires pour envoyer des fichiers

A l’heure actuelle, il n’est pas possible de sélectionner plusieurs destinataires pour l’envoi d’un fichier; cela est uniquement possible pour l’envoie de message texte. Mais WhatsApp a pensé à tout ! A tous ceux qui en ont marre de devoir envoyé la même photo à plusieurs personnes une à une, la nouvelle fonctionnalité risque de vous séduire. En effet, il sera maintenant possible d’envoyer une fois la photo à plusieurs personnes différentes, et ce, grâce à la fonctionnalité permettant à l’expéditeur de sélectionner différents destinataires. Et cela fonctionne, bien entendu, avec tous les types de fichiers. Pour ce qui ne le savent pas, il sera également possible de masquer les accusés de lecture. Ainsi, la personne à qui vous parlez ne saura plus lorsque vous avez ouvert son message ou non !