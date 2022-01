WhatsApp : comment lire un message sans que l’expéditeur le sache ?

De nos jours, de plus en plus de monde utilise les réseaux sociaux. Que ce soit pour la vie privée ou professionnelle, ils font partie intégrante de notre quotidien. Mais bien souvent, nous recevons un message puis, pour de multiples raisons, nous ne prenons pas le temps d’y répondre. Il se peut parfois même que nous n’en ayons tout simplement pas l’envie ! Mais notre curiosité nous pousse quand même à ouvrir le message… Difficile de justifier son absence de réponse par un “je n’ai pas vu que tu m’avais écrit” ! Sauf que maintenant, il est possible de désactiver la fonctionnalité consistant à avertir les utilisateurs lorsque leurs messages sont lus sur WhatsApp. Et si vous souhaitez vous rassurer en vérifier le contenu de vos messages sans être obligés de “signaler votre présence”, voici comment procéder.

Désactiver officiellement les accusés de lecture sur WhatsApp

Lorsque nous recevons un message, nous ne voulons pas forcément que l’expéditeur en soit averti. WhatsApp a donc depuis peu remédié à ce problème en proposant une toute nouvelle fonctionnalité. Afin de désactiver officiellement les accusés de lecture, il vous suffit de vous rendre sur l’application WhatsApp. Une fois ouverte, cliquez sur l’icône représentant trois points verticaux qui se situe en haut à droite.

Rendez-vous ensuite dans « Paramètres » puis dans « Compte ». Une fois dans votre compte il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans la rubrique « Confidentialité » afin de décocher « Lire les reçus ». En suivant toutes ces étapes, l’expéditeur ne sera plus averti de la lecture de ses messages.

Attention cependant, il faut que la mise à jour de votre application soit effectuée pour accéder à ce paramétrage.

Mettre à jour votre application WhatsApp

Afin de pouvoir profiter de cette toute nouvelle trouvaille, il vous faudra, dans un premier temps, mettre à jour votre application WhatsApp. N’en déplaise aux utilisateurs d’iOS, cette mise à jour n’est possible que pour les utilisateurs d’Android. Pour ce faire, vous devrez mettre à jour l’application manuellement, c’est-à-dire directement sur le site web de WhatsApp. (En règle générale, les mises à jour du réseau social sont d’abord mises en ligne sur le site avant d’apparaître sur le Google Play d’Android.) Ensuite, elles sont envoyées aux autres plateformes afin que tous les appareils puissent profiter de celles-ci.

La marche à suivre

Sur votre téléphone Android, et uniquement Android, il faudra vous rendre dans les paramètres, puis aller dans la rubrique « Sécurité » et « Vérifier les sources inconnues ».

En suivant ces étapes, vous pourrez activer l’installation des applications sans passer par le Google Play. Néanmoins, sachez que ces étapes peuvent varier. En effet, selon le fabricant de votre appareil ou encore la version d’Android que vous possédez, il se peut que ces étapes varient. De plus, il est important de savoir que vous autorisez votre appareil à installer des applications provenant de sources inconnues.

Il ne reste plus qu’à espérer que la mise à jour de WhatsApp pour désactiver les accusés de lecture soit bientôt disponible sur toutes les plateformes !