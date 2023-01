Climatisation réversible avec GNF

Le décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l’inspection et l’entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation stipule qu’un entretien biennal est nécessaire pour les pompes à chaleur dont la puissance nominale est comprise entre 4 W et 70 kW. Les chaudières à gaz doivent, elles, être révisées chaque année, mais ce n’est pas le cas des climatisations. Pourtant, si elle comporte plus de 2 kilos de fluide frigorigène, ou si elle possède une puissance supérieure à 12 kW, il est recommandé de faire entretenir sa climatisation réversible Ile-de-France avec GNF (Groupe National Froid) une fois par an. Cela permettra de vérifier son bon fonctionnement, et son étanchéité parfaite.

Pourquoi faire confiance à GNF ?

Groupe National Froid est une entreprise qui intervient sur tous les départements d’Île-de-France (75,77,78,91,92,93,94,95), tant chez les particuliers que chez les professionnels. Que ce soit pour un entretien, un dépannage ou une maintenance, les experts de l’entreprise sauront apporter une solution rapide aux problèmes rencontrés. Si vous souhaitez faire installer une climatisation, vous aurez alors le choix de système de haute qualité avec des marques comme Daikin, LG ou Mitsubishi Electric, reconnues pour la qualité de leurs produits dans le domaine de la climatisation. Les spécialistes de GNF vous guideront également sur l’utilisation de votre climatisation, un plus indispensable lorsque l’on est novice en la matière. Qui plus est, l’entreprise est par ailleurs certifiée QUALIPAC, et partenaire Bleu Ciel d’EDF, deux certifications qui assurent le client du professionnalisme de l’entreprise.

Pourquoi faire appel à un professionnel ?

Il n’est pas obligatoire de faire appel à un professionnel pour installer une climatisation, mais c’est pourtant fortement recommandé. On ne s’improvise pas technicien chauffagiste, et il est, de toute manière, difficile de se procurer le fluide frigorifique, un produit qu’il faut manipuler avec d’extrêmes précautions. De plus, en confiant l’installation à un professionnel, vous vous assurez que votre climatisation fonctionne selon les normes en vigueur. Pour installer une climatisation, il ne suffit pas de la « brancher », il faut aussi des compétences en électricité, plomberie ou maçonnerie, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Enfin, l’installation par un professionnel vous garantit l’optimisation de votre climatisation, il saura vous indiquer les manœuvres à effectuer, les réglages, et vous aurez toujours un professionnel capable de répondre à vos questions tout au long de l’année.

Attention, manipuler les fluides est une opération risquée et seul un professionnel formé à ces fluides peut garantir la sécurité de votre installation.

Que dit la loi à ce sujet ?

Concernant l’entretien, comme nous vous l’avons dit plus haut, la loi exige un entretien tous les deux ans pour les locataires ou propriétaires d’un logement équipé d’une climatisation :

Climatiseur avec une puissance comprise de 4 à 70 KW

Appel à un professionnel qualifié et certifié

Le professionnel ayant réalisé l’entretien devra dans les 15 jours suivant l’intervention vous envoyer une attestation d’entretien. Si vous êtes propriétaire de votre maison, et que vous souhaitez faire installer une climatisation, il faudra avant cela, déposer une déclaration préalable de travaux auprès du service urbanisme de votre mairie. Le service urbanisme dispose d’un délai d’un mois pour refuser (ou accepter) votre demande. Passé le délai d’un mois après la date de dépôt de la demande, la non-réponse vaut acceptation des travaux. Si vous êtes copropriétaires ou locataires, vous devrez obtenir une autorisation de votre syndic, ou de votre propriétaire, qui devront aussi déposer une demande en mairie avant l’installation. En Île-de-France, de nombreuses entreprises proposent ces services, mais parfois à des tarifs assez exorbitants. En choisissant GNF, vous vous assurez de la venue d’une équipe compétente qui dispose de frigoristes, chauffagistes et experts en climatisation, pour toutes sortes de climatiseurs (split, mural, multi-split, etc.). GNF est une entreprise francilienne qualifiée RGE (Reconnue Garante de l’environnement). Elle dispose également des certifications QUALIBOIS, QUALICLIMAT, QUALIPAC, QUALIBAT, ce qui offre la possibilité aux clients de bénéficier de certaines aides gouvernementales ou de crédit d’impôt. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Groupe National Froid.

