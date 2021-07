Comment supprimer un filigrane d’une photo ?

Vous devez utiliser d’urgence une image pour votre présentation. Lorsque vous téléchargez l’image qui, selon vous, illustre bien votre propos, vous constatez qu’elle comporte un filigrane. Comme vous ne voulez pas que votre public soit distrait par cette image, vous souhaitez utiliser un outil pour le supprimer. Voici quelques outils en ligne pour supprimer instantanément le filigrane des photos.

Pixlr suppresseur de filigrane

Pixlr est un outil de retouche d’images qui permet de supprimer le filigrane. Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités d’édition de photos, y compris le flou, le timbre de clonage, la découpe, et beaucoup plus. Pixlr prend en charge presque tous les formats de fichiers d’image, notamment png, jpg, WebP, PSD, etc. Vous n’avez pas besoin d’être un éditeur de photos professionnel pour utiliser cet outil.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser Pixlr afin de supprimer les filigranes des photos :

Visitez Pixlr en ligne par éditeur de photos sur votre ordinateur. En haut de la page, cliquez sur “Ouvrir une image”. Parcourez le dossier de votre ordinateur pour localiser le fichier image en filigrane. Consultez la fenêtre des outils et cliquez sur l’outil “tampon clone”. Vous devriez voir apparaître une icône circulaire. Appuyez sur le bouton [CTRL] pour choisir le point de départ à partir duquel vous souhaitez effacer le filigrane. Utilisez votre souris pour faire glisser l’icône sur le filigrane pour le supprimer complètement.

Avantages

Il est très polyvalent.

Il est gratuit à utiliser.

Il prend en charge plusieurs formats de fichiers.

Inconvénients

La vitesse de suppression des filigranes dépend de la puissance du signal internet.

Les publicités pop-up peuvent interrompre les utilisateurs.

Apowersoft suppression de filigrane

Cet outil en ligne de suppression d’arrière-plan est très efficace pour effacer les filigranes des photos et des vidéos. Apowersoft peut supprimer les filigranes par lots aussi rapidement que possible. Il prend en charge plusieurs formats d’images et de vidéos, vous pouvez donc être sûr qu’il fonctionnera pour vous.

S’inscrire pour un compte gratuit sur le site web d’Apowersoft. Connectez-vous à votre compte pour pouvoir utiliser l’outil de suppression de filigrane. Glissez et déposez l’image cible sur le logiciel ou importez-les depuis le dossier de votre ordinateur. Choisissez l’outil de suppression de filigrane régulier pour accélérer le processus. Choisissez la partie du filigrane que vous voulez effacer en la mettant en surbrillance et en cliquant sur la marque rouge “X”. Utilisez l’outil de marquage pour supprimer les filigranes des formes régulières. L’outil polygonal fonctionne mieux pour les formes irrégulières. L’outil pinceau permet de supprimer facilement les filigranes de tout type de forme.

Avantages

Les utilisateurs peuvent opter pour la version payante ou d’essai.

Il offre trois options de suppression de filigrane.

Il prend en charge presque tous les formats de fichiers d’images.

Inconvénients

Il nécessite un enregistrement.

Les utilisateurs peuvent avoir à payer pour continuer à utiliser le service.

HitPaw suppression des filigranes

L’application HitPaw suppression des filigranes (https://www.hitpaw.fr/remove-watermark.html)est une application hors ligne. Le processus de suppression des filigranes des photos et vidéos sur le site est extrêmement simple.

Lien de téléchargement pour windows:https://download.hitpaw.com/go/hitpaw-watermark-remover_2759.exe

Lien de téléchargement pour mac : https://download.hitpaw.com/go/hitpaw-watermark-remover-mac_2761.dmg

Étapes d’utilisation:

Téléchargez HitPaw suppression des filigranes sur le site officiel. Choisissez supprimer le filigrane(https://www.hitpaw.fr/purchase/buy-hitpaw-remove-watermark.html) d’image/vidéo, faites glisser et déposez votre fichier ou cliquez pour choisir. Sélectionnez le filigrane que vous voulez supprimer, puis le mode de suppression. Cliquez sur Supprimer maintenant pour prévisualiser l’effet, puis exportez votre image.

Avantages

La suppression des filigranes est très rapide.

L’application prend en charge plusieurs formats de fichiers.

Inconvénients

Il faut s’inscrire pour exporter des vidéos ou des photos.

La suppression du filigrane d’un fichier peut entraîner des poursuites judiciaires à votre encontre. Pour éviter cela, assurez-vous que les images soient pas protégé par des droits d’auteurs,et qu’elles ne soient pas utilisées à des fins commerciales, comme des publicités. Utilisez plutôt ces images à des fins de divertissement personnel uniquement ou partagez-les avec vos amis.