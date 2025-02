Et si vous creusiez un puits dans votre jardin pour économiser de l’eau ?

L’eau, ressource précieuse et de plus en plus rare, devient un enjeu majeur pour nos foyers. Le Cieau propose même quelques gestes à effectuer au quotidien, pour l’économiser. Entre restrictions estivales et factures en hausse, pourquoi ne pas envisager de puiser directement dans les nappes phréatiques ? L’eau est là, sous nos pieds, et avec un peu de technique et de réglementation bien respectée, il est tout à fait possible d’en profiter. Je peux vous assurer que j’en connais un rayon sur les forages d’eau, les essais pressiométriques et tout le toutim. Chez moi, le forage, c’est une affaire de famille : mon père fore depuis plus de 30 ans, mon frère depuis 10 ans, et moi, j’ai grandi bercée par leurs histoires de chantiers. Alors, prêts à creuser un puits ? Et, à trouver de l’eau dans vos sous-sols ?

Que dit la loi au sujet d’un forage d’eau ?

Avant de vous lancer pioche et pelle à la main, mieux vaut connaître la réglementation. Les prélèvements en eau sont soumis à des obligations strictes. Selon l’article R 214-1 du Code de l’environnement, un forage domestique ne nécessite pas de déclaration spéciale. En revanche, pour des volumes plus importants, les seuils d’autorisation et de déclaration varient. Un puits doit être situé à plus de 35 m des zones sensibles (fosses septiques, canalisations d’eaux usées, bâtiments d’élevage, etc.). En cas de doute, une consultation préalable en mairie est vivement recommandée.

Comment faire un forage ?

Plusieurs techniques existent pour créer un puits dans votre jardin.

Le havage : parfait pour les puits peu profonds (5 à 6 m). On creuse à la pelle et à la pioche sous des buses en ciment qui s’enfoncent sous leur propre poids. Le défi : creuser bien droit et assurer une bonne ventilation pour éviter l’accumulation de gaz carbonique.

Le forage au battage : un tube est enfoncé à l’aide d’une masse lourde. Simple, mais physique !

Le forage au rotary : un outil rotatif (un trépan diamanté) creuse le sol pendant que de l’eau sous pression évacue les débris. Adapté aux terrains durs.

Le forage au marteau fond de trou : ici, un marteau pneumatique remplace le trépan pour un perçage rapide et efficace.

Peu importe la technique choisie, l’installation d’un chemisage en PVC ou en acier est essentielle pour garantir la durabilité du puits et éviter les contaminations entre nappes.

La méthode Boutté : taper un puits sans forer

Si le forage vous semble trop technique, la méthode « Taper un puits » de Boutté, expliquée en détail dans cet article, peut être une alternative idéale. Cette entreprise française centenaire a mis au point un kit permettant de créer un puits sans forer. L’idée ? Enfoncer une pointe à frapper dans le sol à l’aide d’une masse.

Le kit comprend :

Une pointe percée qui laisse passer l’eau,

Une tête de frappe pour enfoncer l’ensemble,

Des rallonges vissables pour atteindre la nappe phréatique,

Une canalisation prête à pomper l’eau.

Cette solution est à la fois économique et accessible aux bricoleurs motivés. Idéale pour alimenter un système d’arrosage ou laver une terrasse, cette méthode propose une belle alternative aux forages traditionnels, qui peuvent s’avérer très couteux !

Comment forer un puits soi-même avec une tarière : mode d’emploi

La tarière à main est une méthode intéressante, mais elle se destine plutôt aux courageux ou aux amoureux du DIY. En effet, si vous êtes du genre à aimer la sueur et les défis, la tarière manuelle est faite pour vous ! Cet outil, qui ressemble à une grosse vis montée sur un manche, permet de creuser en profondeur en effectuant un mouvement de rotation. Il faut cependant bien choisir son emplacement, car ce type de tarière fonctionne uniquement sur des sols relativement tendres comme l’argile souple ou le sable.

Pour bien s’y prendre, suivez ces cinq étapes :

Commencez par un pré-trou : si le sol est dur, une pelle vous aidera à creuser les premiers centimètres. Ensuite, insérez la tarière et tournez jusqu’à ce qu’elle disparaisse presque entièrement.

Ajoutez des rallonges : à mesure que vous progressez, vous devrez fixer des rallonges pour aller toujours plus profond, jusqu’à atteindre la terre humide. C’est là que les bras commencent à tirer…

Installez un pré-tubage : ce tube temporaire évite que la terre ne s’effondre dans votre puits. Une fois en place, continuez à creuser à l’intérieur avec une tarière de diamètre inférieur.

Mettez en place un tube de forage avec crépine : ce tube définitif, avec son filtre intégré, empêchera sable et cailloux de polluer votre eau.

Finalisez l’installation : ajoutez un mélange de sable et de gravier autour du tube, enlevez délicatement le pré-tube, puis installez une pompe immergée. Félicitations, votre puits est opérationnel !

Pour plus de détails sur cette méthode, consultez l’article complet sur NeozOne.

La tarière thermique : pour un gain de temps et d’énergie

Si vous préférez économiser vos forces et que vous avez accès à une tarière thermique, cette option pourrait bien vous changer la vie. Le principe est le même que pour la tarière manuelle, mais avec un moteur qui effectue le travail à votre place. De quoi gagner en profondeur plus rapidement et sans finir avec des courbatures.

Quelques précautions sont toutefois à prendre :

Sécurité avant tout ! Une tarière thermique est puissante, et il est crucial de ne jamais entourer la tige avec vos mains. Une simple inattention peut entraîner des blessures sérieuses.

Fixation des rallonges : assurez-vous que chaque rallonge est bien accrochée à la précédente pour éviter qu’elle ne se perde dans le forage.

Utilisation d’un treuil : plus vous creusez, plus il sera difficile de remonter la terre. Un treuil peut grandement faciliter l’opération.

Stabilisation du puits : une fois la nappe phréatique atteinte, un pré-tube temporaire empêche l’effondrement du trou avant l’installation du tube définitif.

En suivant ces étapes, vous aurez un puits robuste et durable, prêt à alimenter votre jardin en eau de manière économique. Pour en savoir plus sur les outils nécessaires, consultez cet article.

Alors, prêt à vous lancer dans l’aventure du forage maison ?

Forer son propre puits peut sembler impressionnant, mais avec les bonnes techniques et un peu d’huile de coude (ou un moteur thermique bien huilé), c’est un projet accessible à tous. Avez-vous déjà tenté l’expérience ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .