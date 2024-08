Est-ce qu’un sourcier est fiable pour trouver de l’eau ? Que dit la science à ce sujet ?

Mon père est foreur, il ne cherche pas du pétrole, mais réalise des forages géotechniques pour connaître la nature d’un sol, sa perméabilité, sa dureté, etc. Dans sa précédente entreprise, il réalisait aussi des forages d’eau, pour creuser des puits pour les particuliers. Et, du plus loin que je me souvienne, il a toujours été aidé, dans la recherche d’eau, par un sourcier. Avec deux baguettes de noisetier, ces hommes ont le « don » de trouver les veines d’eau et de pointer exactement l’endroit du point de forage. Parfois, mon père s’y est essayé avec des baguettes de cuivre, elles se sont bien croisées à un moment, mais nous n’avons jamais creusé pour avoir le fin mot de l’histoire. Les sourciers que l’on appelle aussi radiesthésiste font débat, certains, comme moi, y croient dur comme fer. D’autres estiment que ce sont des charlatans, et que la chance est leur meilleure alliée ! Que l’on y croit ou pas, ils existent ! Mais, alors, qu’est-ce qu’un sourcier ? Et, comment parvient-il à détecter les eaux souterraines ? Explications.

Les origines des sourciers remontent à la nuit des temps

D’après American Society of Dowsers (Société Américaine des Radiesthésistes), les premières traces de sourciers remonteraient à plus de 8 000 ans. Dans les grottes de Tassili, au Sud-est de l’Algérie, des peintures rupestres ont été retrouvées. Sur l’une d’entre elles, on devine un homme tenant un bâton fourchu disposé au-dessus du sol. Les spécialistes l’interprètent comme les premières traces de la sourcellerie, à ne pas confondre avec la sorcellerie bien entendu ! D’autres traces ont aussi été retrouvées chez les pharaons égyptiens, ou sur d’anciennes gravures chinoises. En même temps, comment auraient-ils réussi à creuser des puits, à ces époques ? On peut se poser la question, notamment quand, la Californie a connu sa pire sécheresse, du 27 décembre 2011 au 5 mars 2016 : 340 semaines de sécheresse ! Les autorités se sont alors tournées vers des sourciers locaux, le scepticisme s’était alors envolé.

Est-ce que tout le monde peut devenir sourcier ?

Comme je vous l’ai indiqué dans mon introduction, le sourcier connu par mon père, utilisait du bois de noisetier pour fabriquer sa fourche à eau. Néanmoins, le bois utilisé peut aussi provenir d’un noyer, d’un amandier, d’un saule ou d’un hamamélis. Une fois que vous disposez du bois adéquat, il suffit de couper un bâton en forme de Y d’une dimension de 30 à 40 cm pour chaque branche du Y… De plus, il faudra débarrasser le Y des branchages et des feuillages. Si vous ne disposez pas de bois, des baguettes de cuivre pliées en angle droit pour la prise peuvent aussi faire l’affaire. Découvrez maintenant comment vous « amuser » à chercher de l’eau dans votre jardin.

Comment font les sourciers pour trouver de l’eau ?

Tenez les deux extrémités du Y en les saisissant par en dessous, de manière que les talons de vos mains soient orientés vers le haut. Positionnez la baguette de sourcier horizontalement, en direction de l’avant. Maintenez une prise relativement détendue et avancez lentement à la recherche d’une source d’eau. Certains recommandent de se concentrer mentalement sur la recherche d’eau pendant la marche. À mesure que vous vous rapprochez d’une nappe d’eau, vous devriez ressentir que la baguette commence à se pencher vers le sol.

C’est là que cela devient subtil, de nombreux sourciers expérimentés affirment que plus vous vous focalisez sur la source d’eau, plus la baguette aura tendance à s’incliner brusquement vers la terre. À ce moment-là, vous devrez renforcer votre prise pour éviter qu’elle ne vous échappe. Dans le cas de baguettes de cuivre, elles devraient se croiser dès lors que vous vous trouvez au-dessus d’une source d’eau.

Que pense la science des sourciers ?

Comme je l’ai indiqué dans un article publié l’année dernière, il n’existe aucune preuve scientifique des « pouvoirs » attribués aux sourciers, la plupart des scientifiques estiment qu’il s’agit d’un don ou d’une croyance. Toutefois, en réponse à une question posée par une lectrice de Sciences et Vie, un éminent physicien français a décidé de mener une expérience. Roger Guérin, professeur en géophysique à l’université Paris 6, souligne que les chercheurs d’eau, qu’ils soient sourciers ou géophysiciens, sont avant tout des experts capables de déchiffrer les signes indiquant la présence d’eau dans un terrain. S’il existe des moyens actuels pour détecter la présence d’eau, ce n’était pas le cas au siècle dernier, pourtant la plupart des maisons anciennes, disposent d’un puits, qui n’a probablement pas été creusé au hasard. Selon lui, ces experts seraient en mesure de localiser des affleurements ou des puits. Sur le plan scientifique, il est possible que les sourciers détectent des ions ferreux, ce qui leur donnerait une sensation comparable à celle d’une boussole, rendant ainsi l’eau « magnétique ». Une hypothèse plausible, notamment avec les baguettes de cuivre, qui seraient ainsi attirées par les ions plutôt que par l’eau elle-même.

Cela suggère que ce n’est pas tant les baguettes de bois qui réagiraient au champ magnétique, mais plutôt le corps de celui qui les manipule. Yves Rocard, un physicien français de renom et ancien directeur du laboratoire de physique de l’École normale supérieure, a exploré ce sujet dans un livre de la collection « Que sais-je ? ». Dans cet ouvrage, il relate ses recherches menées avec des médecins, où il a bandé les yeux de pompiers pour tester leurs réactions face à des objets métalliques et de l’eau. Les résultats ont montré que certains pompiers semblaient percevoir quelque chose. Cependant, cette méthode a été fortement critiquée. Cela serait donc bien assimilé à un don, semblable à celui des magnétiseurs, qui parviennent à couper le feu, en cas de brulure. Encore une croyance que j’ai pu vérifier sur mon frère qui avait choisi la plaque de cuisson allumée pour poser ses doigts… La magnétiseuse a enlevé le feu en quelques secondes, mais on y croit ou pas ! D’autres études ont par la suite suggéré que la capacité des sourciers à trouver de l’eau n’était guère supérieure à celle de quelqu’un qui choisirait au hasard en lançant une pièce. Et, vous ? Croyez-vous au pouvoir des sourciers ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .