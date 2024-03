Prismab dévoile une technologie pour réduire la consommation d’eau des cultures de 30 à 45 %

La hausse des températures et la baisse des précipitations liées aux changements climatiques entraînent la raréfaction de l’eau dans de nombreuses parties du monde. En Europe, près de 630 000 km² ont été touchés par la sècheresse en 2022, d’après le rapport « Global Drought Snapshot » publié sur le site de la CNULCD (Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification). Pour préserver cette ressource précieuse et lutter contre la sècheresse, Prismab, une startup agrotechnologique espagnole, a développé une technologie permettant de réduire de manière importante l’utilisation d’eau pour l’irrigation des cultures.

Des dispositifs connectés pour réduire la consommation en eau des cultures

Pour réduire la consommation d’eau des agriculteurs, Prismab met à leur disposition différents appareils connectés, tels que des capteurs de sol, d’eau ou des capteurs climatiques. Les capteurs de sol permettent de se renseigner sur la teneur en eau, la salinité, la température et les nutriments dans le sol. Les capteurs climatiques, quant à eux, ont pour rôle d’évaluer l’humidité, les précipitations, la température et la quantité d’eau qui s’évapore. Ces derniers peuvent également suivre la consommation d’eau en temps réel et détecter les éventuelles fuites.

Les différentes données fournies par ces dispositifs permettent aux agriculteurs d’anticiper les irrigations et leur durée afin d’économiser l’eau, tout en répondant efficacement aux besoins de leurs cultures. Il est à noter que les appareils envoient des informations toutes les heures et que les agriculteurs peuvent consulter à partir de n’importe quel appareil, via une application dédiée. Leur installation peut être réalisée en cinq minutes et ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel.

Une économie d’eau d’environ de 30 à 45 %

En s’appuyant sur les données fournies par les appareils et en optimisant l’irrigation de leurs cultures, les agriculteurs peuvent réduire leur consommation en eau d’environ 30 à 45 %. Selon le PDG de Prismab, Antonio Pastor, les économies réalisées par les utilisateurs de la technologie sont en moyenne de 24,3 % et peuvent aller jusqu’à 50 %, dans certains cas. Les appareils de la startup permettent donc aux agriculteurs de réduire les coûts liés à leur activité et d’adopter une démarche plus respectueuse de l’environnement. À noter que la diminution de l’utilisation d’eau et d’énergie dans les cultures limite les émissions de gaz à effet de serre et contribue à l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2030. Ce dernier est un programme de développement durable adopté par les pays membres des Nations Unies, en 2015. Il remplace l’Agenda 21 et comprend 17 ODD (Objectifs de Développement Durable).

Une meilleure production

Contrairement aux idées reçues, la réduction de la consommation d’eau n’entraîne pas nécessairement une baisse de la productivité agricole. En optimisant l’irrigation de leurs cultures et en garantissant efficacement leur confort hydrique, grâce aux données fournies par les appareils connectés de Prismab, les utilisateurs ont réussi à augmenter leur production d’environ 15 %, explique le PDG de la startup. Outre les économies d’eau et la réduction de l’impact environnemental de leurs activités, la technologie développée par l’entreprise espagnole permet donc aux agriculteurs d’améliorer le rendement de leurs cultures et leur chiffre d’affaires. Plus d’informations : Prismab.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .