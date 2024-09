Les désagréments des poêles à bois que les installateurs oublient souvent de vous mentionner

Cette année, le froid fait son apparition un peu plus tôt que les autres années apparemment. Vous êtes probablement en train de vous interroger sur le rallumage du chauffage. Pour éviter d’affoler votre compteur de gaz ou d’électricité, vous avez peut-être, comme 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, choisi le poêle à bois comme chauffage d’appoint. Dans cet article écrit par Nathalie en janvier dernier, elle vous expliquait quelques inconvénients du poêle à bois, que les vendeurs oublient de mentionner. Néanmoins, il en existe quelques autres à considérer avant de vous lancer dans l’achat de ce type d’appareil. Lesquels ? Je vous propose de les découvrir immédiatement.

Un entretien régulier obligatoire

Il est évident que si l’on compare un poêle à bois avec un radiateur électrique, l’inconvénient du nettoyage est un facteur important. Pour ma part, je nettoie mon poêle après chaque flambée (foyer, tiroir, vitre, joint de porte) et c’est primordial pour conserver un rendement correct et une chaleur constante. Sans entretien, cela provoque une accumulation de créosote dans le conduit, un résidu inflammable qui pourrait provoquer un feu de cheminée.

Les fumées et les odeurs

Si vous n’aimez pas l’odeur du bois que l’on trouvait jadis dans les maisons, il vaut mieux oublier le poêle à bois. Quoi que vous fassiez, des fumées, et des odeurs de bois se dégageront de votre poêle, ne serait ce qu’en allumant, ou en l’alimentant en buches de bois. C’est inévitable et peut-être un risque pour les personnes allergiques ou sensibles. De plus, les fumées peuvent aussi, à force, jaunir les murs, notamment ceux peints ou revêtus de couleurs claires. Cela doit être pris en compte particulièrement si vous êtes asthmatiques ou sujets aux infections oculaires.

Le bois, il faut pouvoir le stocker !

Stocker quatre ou cinq mètres cubes de bois pour l’hiver n’est pas possible pour tout le monde. Il faut de la place, un endroit approprié, pas trop loin du foyer, et des bras pour le fendre et le ranger ! Les buches doivent être conservées dans un endroit aéré, mais par lequel l’humidité ne passera pas afin de garantir à votre bois, un taux d’humidité inférieur à 20 %. Au-delà, votre bois fumera et son rendement sera plus que médiocre. De plus, il encrassera votre poêle, et vous demandera encore davantage de nettoyage de ce dernier. Pour ces raisons, il est quasiment impossible d’utiliser un poêle à bois en appartement, à moins d’avoir un très grand balcon !

Des coûts d’installation à prévoir, parfois

Dans mon cas, l’installation ne m’a rien coûté, car je disposais d’une cheminée à foyer ouvert, que j’ai condamnée par le poêle à bois. J’ai donc réutilisé le conduit d’évacuation, déjà tubé, pour évacuer les fumées du poêle. Tirage impeccable, et aucun refoulement. Mais, ce n’est pas le cas de tous ! Parfois, il faut créer une cheminée en intégralité, et par conséquent, faire appel à un professionnel. Dans certains cas, il faut aussi prévoir de remplacer les planchers, ou au moins de les renforcer, certains poêles en fonte peuvent atteindre plusieurs centaines de kilos. Vous pourriez aussi avoir besoin d’acheter des matériaux ignifugés pour entourer votre poêle, et c’est encore un coût supplémentaire.

Des avantages aussi évidemment …

Rien ne peut remplacer la chaleur d'un feu de bois, ni l'ambiance que cela procure. Même si le bois dégage des fumées, il est néanmoins plus écologique que le gaz ou l'électricité, deux énergies fossiles dont nous aimerions nous passer. Enfin, le bois est un combustible dont le prix peut fluctuer, comme le charbon à une certaine époque, le fioul, le gaz ou l'électricité. Néanmoins, depuis toujours, mes parents se chauffent au bois, et je n'ai jamais entendu dire que le bois avait pris 20 % de plus en un an, ce qui n'est apparemment pas le cas du gaz ou de l'électricité ! Et, vous ? Connaissez-vous d'autres inconvénients liés au poêle à bois ?