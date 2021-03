L’essentiel à savoir avant de louer son premier appartement

Vous êtes sur le point de louer votre premier appartement ? Pour que cette nouvelle expérience soit une réussite, il ne faut pas vous lancer à l’aveugle. Vous devez connaître quelques points essentiels pour la location d’un logement. Pas de panique, nous sommes là pour vous guider ! Dans cet article, vous allez découvrir les bases à savoir avant de louer votre premier appartement.

La recherche et le choix de l’appartement

La première étape consiste à trouver l’appartement de vos rêves. Pour cela, vous pouvez passer par une agence de location professionnelle ou consulter les annonces entre particuliers. Passer par une agence est généralement plus facile. Vous avez accès à davantage d’offres et l’organisme fait les vérifications et certaines démarches pour vous. En contrepartie, vous devrez payer des frais d’agence qui s’élèvent en général à plus ou moins un mois de loyer.

Si vous trouvez un appartement via un particulier, vous devrez traiter directement avec le propriétaire. Sans agence pour faire l’intermédiaire, il va falloir vous débrouiller seul, mais le plus souvent, le propriétaire pourra vous guider dans les démarches. Attention toutefois, si la personne n’est pas entièrement honnête ou bien intentionnée, elle pourrait tenter de tirer profit de votre inexpérience.

La visite du bien est essentielle pour choisir votre appartement. Essayez de ne pas vous laisser déborder par l’enthousiasme et gardez un œil critique. Soyez très attentif aux points suivants :

L’état général de l’appartement ;

L’orientation des façades ;

La lumière naturelle ;

Le niveau d’isolation ;

Les éventuelles traces d’humidités ou dégradations ;

Etc.

Absorbez un maximum d’informations pour évaluer les pour et les contre de chaque appartement que vous visitez. Vous éviterez ainsi d’avoir une mauvaise surprise après l’emménagement.

Le contrat de location et le montant du loyer

Il existe deux principaux types de contrat de location : meublé ou non meublé. Ces deux types de bail sont encadrés par la loi et la durée minimum du bail ainsi que le délai de préavis sont donc prédéfinis.

Les appartements meublés

Un contrat de location meublé doit durer au minimum un an. Durant cette période, le propriétaire ne peut pas vous demander de quitter l’appartement (sauf en cas de procédure pour loyers impayés). Toutefois, vous pouvez partir à tout moment en respectant un délai de préavis d’un mois.

Les appartements non meublés

La durée minimum d’un bail et contrat de location pour un appartement non meublé est de trois ans et le préavis est porté à trois mois.

Concernant le loyer, sachez qu’il existe des zones où les loyers sont encadrés. Dans ce cas, vérifiez bien que le loyer proposé respecte la réglementation en vigueur. Par ailleurs, regardez bien ce qui est inclut dans le montant du loyer et les éventuelles charges.

L’assurance habitation

Savez-vous qu’il est obligatoire d’assurer son appartement ? Vous pouvez anticiper les démarches et faire démarrer le contrat en même temps que votre bail. Si vous choisissez un

assureur 100 % digital pour votre assurance habitation locataire il est possible d’obtenir un devis quelques minutes seulement…

En fonction des options choisies, votre assurance habitation pour locataire peut vous protéger contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, les catastrophes naturelles, etc. Chez Lemonade, vous pouvez également choisir les plafonds de prise en charge qui vous conviennent.

Les factures

Avant d’intégrer votre nouveau logement, vous allez devoir mettre à votre nom certains contrats. Les plus importants sont probablement l’électricité, le gaz et l’eau. Faites ces démarches en avance pour anticiper les délais de traitement, surtout si le logement est resté inhabité quelques temps. En effet, les arrivées d’eau, de gaz et d’électricité ont peut-être été coupées.

Les aides sociales

Il existe des aides sociales mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à obtenir et à financer un logement en location.

Par exemple, vous n’êtes pas en mesure de fournir le garant demandé pour un logement ? Vous pouvez alors vous tourner vers le dispositif Visale géré par Action Logement. L’organisme pourra ainsi se porter garant pour vous auprès du bailleur.

Par ailleurs, vous pouvez peut-être obtenir une aide au logement. Prenez rendez-vous ou faites une simulation en ligne auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de votre lieu de résidence. Si vous êtes éligible, faites les démarches au plus vite une fois que vous avez emménagé. La mise à jour de votre dossier peut prendre quelques temps avant que vous puissiez toucher les premières aides.

Louer son premier logement est une grande étape. En suivant les conseils ci-dessus, vous éviterez les problèmes et désillusions. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour démarrer une nouvelle aventure dans votre propre appartement !