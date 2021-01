Où trouver un parking low cost à l’aéroport Charles de Gaulle ?

Quel voyageur ne connait pas le casse-tête de la recherche d’un parking ? Charles de Gaulle Aéroport est l’un des hubs les plus actifs du monde en termes de trafic et de fréquentation. De quoi laisser les lieux de stationnements les plus proches totalement bondés. Pour ne pas se retrouver sans place de parking pour sa voiture, il y a quelques astuces à savoir.

Les parkings low cost à proximité

Ils sont moins chers que la dizaine de parkings officiels que l’aéroport Charles de Gaulle met à dispositions des passagers. Vous pourriez faire entre 40 et 70% d’économie en choisissant un tel parking à Charles de Gaulle Aéroport. Qui dit « low cost » ne dit pas « service minimum ». En effet, les places de stationnement y sont sécurisées et parfois couvertes. De plus, le fait de pouvoir réserver en quelques clics sur internet vous permet de suivre ou de modifier votre demande. Si votre séjour s’allonge, vous pouvez prolonger votre location de parking en un clin d’œil. Les sites de réservation en ligne vous permettront de comparer les différents emplacements. Ils se trouvent généralement à une dizaine de minutes de l’aéroport et dispose de navettes 24 heures sur 24. Bref, rien de mieux pour partir tranquille.

Les stationnements des hôtels

C’est une option à laquelle on ne pense pas mais qui reste moins chère qu’une location de place de parking officiel. Si vous devez passer la nuit dans un hôtel, c’est l’idéal. Au matin, une navette vous portera gratuitement jusqu’à votre terminal. Si vous n’avez pas besoin d’hébergement, cette option reste valable et ce, quelque soit la durée de votre voyage. Des hôtels mettant à disposition leurs emplacements, il en existe une centaine dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’aéroport Charles de Gaulle. Vous avez donc l’embarras du choix !

Les places proches du RER

Pour faire des économies, vous pourriez vous garer dans Paris et tout près de la ligne B du RER. Une astuce économique qui ne manquera pas de vous intéresser. En effet, le RER B vous déposera directement à votre terminal depuis le parking. Aéroport Charles de Gaule se trouve à 30 minutes de Châtelet-Les-Halles, par exemple, et à 25 minutes de Gare du Nord. Cette astuce est pratique lorsque l’on veut passer quelques heures ou deux ou trois jours à visiter Paris avant. Une fois arriver dans la capitale, on dépose la voiture et on n’y pense plus.

Les parkings gratuits en louant sa voiture

C’est un service qui vous permet non seulement d’économiser, mais aussi de gagner de l’argent. Le principe ? Si votre véhicule a moins de sept ans et a fait moins de 135 000 kilomètres, il est apte à être loué à d’autres voyageurs. L’entreprise qui propose ce service se charge d’assurer votre voiture sans que vous n’ayez à entreprendre de démarche avec votre assureur. Si votre véhicule est loué, vous récupérez de l’argent en fonction de la distance parcourue ; s’il n’est pas loué, le parking reste gratuit tout au long de votre absence.

Ainsi, les options pour garer sa voiture à moindre frais lors d’un voyage depuis l’aéroport Charles de Gaulle sont nombreuses. Pour chacune d’elle, il est important de prévoir sa réservation au moins 24 heures à l’avance. En quelques clics sur internet, le tour est joué!