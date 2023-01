Pourquoi devriez-vous acheter une maison nouvellement construite ?

Lors de l’acquisition d’un logement, vous avez le choix entre l’achat d’une maison nouvellement construite et celui d’un logement ancien. Mais avant de prendre une décision, il existe de nombreux paramètres à considérer.

La maison neuve : que faut-il savoir ?

Acheter une maison neuve n’est pas semblable à l’achat d’un vêtement en boutique. Il faut, pour cela, considérer une multitude d’implications. Tout d’abord, si la construction vient d’être achevée, il est tout à fait normal que le nouvel acquéreur soit le premier individu qui y loge. Notons que cet achat peut se réaliser de trois manières : sur plan, lorsqu’elle est en cours d’édification ou même juste après la construction. Entre ces alternatives, on notera qu’un bien nouvellement construit et déjà livré reviendra à plus cher qu’une maison sur plan. Cela dit, le risque est minime puisqu’il n’y a pas à patienter jusqu’à la fin du délai prévu par les professionnels.

Quelles sont les bonnes raisons d’acheter une nouvelle maison ?

Concrètement, l’acquisition d’une maison sur pied présente une multitude d’avantages.

Plus de travaux de réhabilitation à faire

En général, une maison nouvellement construite par Icade Immobilier est robuste tant au niveau des murs, des sols que du toit. Vous n’avez alors pas à vous casser la tête, en évaluant si une quelconque réparation doit être faite. Cela dit, la qualité de la structure ne signifie aucunement que vous n’aurez pas à réaliser de légers petits travaux. Comme pour le Tiny House, ces interventions peuvent être indispensables, sur le plan esthétique et visuel. Finalement, il est tout à fait normal de vouloir adapter son nouvel appartement à ses goûts et y poser les meilleures décorations du moment.

Le suivi des normes de construction

Les maisons nouvellement construites sont réputées respecter les standards établis dans le domaine de la construction. Contrairement aux vieilles bâtisses, celles-ci jouissent d’une meilleure isolation thermique et acoustique. Par ailleurs, les ouvertures proposent un meilleur rendement, et mettent davantage l’accent sur le confort et la sécurité des résidents. À ce titre, les portes et fenêtres sont aujourd’hui équipées d’une protection contre le feu et contre les infractions. Dans tous les cas, elles sont plus efficaces que les modèles d’il y a dix ans. Notons que chaque élément est sélectionné en tenant compte des exigences écoénergétiques du secteur.

Une allure moderne et contemporaine

Le style architectural d’une maison évolue au fil des années. Ainsi, si vous optez pour une maison nouvellement construite, vous adhérez à l’acquisition d’un logement au style moderne, qui optimise l’espace de vie. Acheter une telle maison montre à quel point vous êtes dans l’air du temps. Bien que ce soit l’aspect extérieur qui est le plus affiché, l’intérieur de la maison profite aussi de commodités modernes. Cela inclut les meubles multifonctions, la multiplication des rangements, l’usage d’appareils électroménagers écologiques ou l’accès à un espace détente personnalisé. Tout comme l’édifice, ces éléments seront flambants neufs.

