Pourquoi et comment choisir un contrat de mutuelle ?

Que l’on ait 20,40 ou 70 ans, il est toujours préférable de posséder un contrat mutuelle santé pour se protéger en cas de maladie ou d’accident. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, les employeurs du privé (hors particuliers employeurs) sont dans l’obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs salariés qui n’en disposent pas déjà. Ces mutuelles d’entreprises, sauf exception, ne sont généralement pas très chères, car une partie de la cotisation est financée par l’entreprise. En revanche, elles ne sont pas toujours très efficaces et il vaut mieux choisir un meilleur contrat de mutuelle afin d’être mieux remboursé.

Pourquoi prendre une mutuelle complémentaire ?

La mutuelle d’entreprise va traditionnellement couvrir vos consultations et la part mutuelle des médicaments. Cependant, pour les autres soins, comme les radiologies, lunettes ou prothèses dentaires, il vaut mieux souscrire un contrat personnel. La mutuelle complémentaire va vous permettre, en fonction des options choisies, de diminuer le reste à charge, c’est-à-dire la différence entre les frais réellement payés, et le remboursement de la sécurité sociale. Précisons que l’employeur ne peut pas vous obliger à prendre la mutuelle d’entreprise si vous avez déjà votre propre contrat ; ou si vous êtes ayant-droit sur le contrat de votre conjoint, ou de vos parents (pour les étudiants) ou si votre CDD est de moins de trois mois. Les retraités, demandeurs d’emploi et travailleurs indépendants n’ont aucune obligation à adhérer à une mutuelle et pourtant, c’est essentiel ! Choisir une mutuelle, c’est anticiper sur toutes les dépenses qui pourraient surgir suite à une maladie, un accident et cela évite dans bien des cas, le renoncement aux soins, faute de moyens.

Sur quels critères faut-il choisir sa mutuelle santé ?

Au moment de choisir un contrat de mutuelle tout le monde se pose cette question, car chez un même prestataire, les contrats sont nombreux, et ne remboursent pas les mêmes prestations. Il va donc falloir choisir, en fonction de vos besoins, de votre âge, de vos pathologies, la mutuelle la plus adaptée et parfois faire du « sur-mesure ». Par exemple, si vous êtes plutôt jeune, en bonne santé, ne portez pas de lunettes ni d’appareils dentaires, un contrat de base pourra suffire à rembourser vos consultations pour une petite grippe passagère. En revanche, et même à 20 ans, si vous portez des lunettes, vous choisirez une option renforcée sur le remboursement optique. Si, au contraire, vous avez plus de 60 ans, les remboursements optiques ou dentaires ou encore les aides à domicile seront plus importants qu’une prise en charge « femme enceinte » ou maternité ! À cet âge, optez plutôt pour la prise en charge d’une cure ou des dépassements d’honoraires de certains spécialistes, qui sont de moins en moins nombreux à pratiquer le tarif conventionné par la sécurité sociale, qui est de 28€ pour un spécialiste soit dit en passant. Certains font payer la consultation, 70 ou même 100 € en région parisienne !

Attention aux exclusions de garanties !

Quel que soit le contrat que vous choisirez, il faut toujours ET absolument en lire tous les détails. Il faut également se pencher sur ce que l’on appelle les exclusions de garanties. Par exemple, si vous consultez souvent un ostéopathe, une diététicienne, un podologue ou êtes adeptes des médecines douces (acupuncteur), il faut savoir que les actes de ces praticiens, ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale, et donc non pris en charge par les contrats de base des mutuelles. Si vous allez plusieurs fois par an chez un ostéopathe, il est en conséquence judicieux de choisir un contrat avec un remboursement de 30 ou 40 € sur quatre séances par an, ce sera toujours ça de moins à débourser ! Une dernière chose ? Vérifiez le délai de carence, le laps de temps qui court entre la signature de votre contrat et le début de la prise en charge. De nombreuses mutuelles proposent désormais une couverture sans délai de carence, mais une petite vérification s’impose.

