ReadPartner résume une vidéo YouTube en seulement 3 étapes

Lorsque j’écris des articles, mes sources proviennent parfois de vidéos que je dois regarder et écouter pour en tirer les éléments essentiels. Et, lorsqu’une vidéo dure plus de 10 minutes, en effet, je perds du temps sur l’écriture ! Disposer d’un outil capable de condenser les heures de contenu vidéo en quelques minutes de lecture, serait évidemment une aubaine pour ma part, mais également pour les étudiants, et bien d’autres professionnels ou particuliers. Cet outil existe, et, avec lui, vous n’aurez plus besoin de regarder une vidéo entière pour en extraire les points essentiels : avec l’extension Chrome ReadPartner et ses fonctionnalités,, votre productivité passe au niveau supérieur. Enfin un outil intelligent qui ne se contente pas d’extraire le texte en totalité, mais qui résume ce dernier !

Comment ReadPartner fonctionne-t-il ?

Sous cet outil, vous devez vous en douter, se cache évidemment l’IA. Et, ReadPartner est conçu pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. Concrètement, il suffit de coller le lien de la vidéo YouTube, de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez le résumé, puis d’entrer une adresse e-mail. L’outil analyse le texte à partir des sous-titres ou en générant lui-même une transcription. Qu’il s’agisse de discours, de dialogues ou de narrations, tout est capturé. Une fois le texte extrait, l’outil analyse les idées principales, les informations clés, et les thématiques abordées. Enfin, grâce à son algorithme de pointe, ReadPartner produit un résumé concis, adaptable selon vos besoins : court pour un aperçu rapide ou détaillé pour une analyse approfondie.

Quels avantages d’utiliser ReadPartner ?

Comme je vous l’ai expliqué, cet outil est avant tout, un gain de temps pour celles et ceux qui sont dans l’obligation de visionner des vidéos pour travailler. Avec lui, plus besoin de passer des heures à visionner des tutoriels ou des conférences. Imaginez, par exemple, résumer un tutoriel complexe en une simple fiche pratique, ou une conférence scientifique bardée de vocabulaire compliqué, résumée de manière compréhensible ? Une aubaine, non ? ReadPartner s’adresse aux professionnels, mais également aux particuliers, comme ceux, entre autres, qui disposent d’une bande passante médiocre. Si votre connexion est trop lente et que vous avez des difficultés à regarder la vidéo, il est possible d’obtenir un résumé en seulement quelques clics avec l’extension Chrome ReadPartner. Par exemple, un étudiant peut créer des notes de cours directement à partir des vidéos d’apprentissage. Et, vous pourrez aussi affiner les résultats obtenus grâce à différents paramètres.

Un modèle tarifaire transparent et flexible

ReadPartner propose des options adaptées à tous les budgets, avec des montants convertis en euros pour faciliter votre choix :

Gratuit : profitez des fonctions de base sans frais. Idéal pour tester l’outil.

Standard (environ 11 € / mois) : résumés illimités, paramètres avancés et digests d’actualités hebdomadaires.

Pro (environ 23 € / mois) : accès à tous les modèles d’IA, résumés quotidiens et assistance prioritaire.

Entreprise (environ 18 € par utilisateur / mois, facturation minimale de 92 €) : pour les organisations avec des fonctionnalités collaboratives.

Pour écrire cet article, et prouver l’efficacité de ReadPartner, il était indispensable de le tester en direct. Et, voici le résultat obtenu en quelques secondes.

Un test de l’extension Chrome ReadPartner ?

Pour réaliser ce petit test, j’ai pris, au hasard, une vidéo YouTube : 27 objets du quotidien au Japon qu’on a pas en France (ça rend accro). Il suffit de cliquer sur le bouton vert de l’extension Chrome ReadPartner pour obtenir en quelques secondes un résumé dans une fenêtre contextuelle (voir notre capture d’écran ci-dessous), voici ce qui en ressort sans aucune modification de ma part :

« Une vidéo explore 12 articles ménagers japonais courants, à commencer par les bouteilles d’eau utilisées à l’extérieur des maisons, issues d’une superstition démystifiée pour repousser les animaux. La tendance est née d’une farce néo-zélandaise. La vidéo aborde également l’utilisation de NordVPN pour accéder au contenu japonais et mentionne les voitures clés, populaires mais critiquées pour les déplacements sur autoroute. Le narrateur met en avant la literie et les vêtements japonais innovants, notamment les couvertures rafraîchissantes et les vêtements retenant la chaleur d’Uniqlo. Parmi les autres articles notables, citons les pinces à linge surdimensionnées pour futons, la nécessité des livrets de banque et des timbres personnels au Japon, les cuiseurs à riz avancés et les ustensiles de cuisine pratiques comme les grandes baguettes et les casseroles à manche amovible. La vidéo se penche sur la papeterie japonaise unique, avec une agrafeuse infinie, des gommes précises et une règle multifonctionnelle. Un kotatsu, une table chauffante, est également présenté, soulignant son importance culturelle. Enfin, la vidéo mentionne le caractère abordable des figurines au Japon par rapport à d’autres pays, soulignant un défi d’achat pour le démontrer ».

La vidéo dure près de 30 minutes, par conséquent, l’application n’extrait pas seulement le texte de la vidéo, elle le résume, et ça, c’est un gain de temps inestimable. En quelques secondes, une vidéo de 30 minutes résumée, cela permet de savoir si le sujet est réellement intéressant, et le cas échéant de la visionner dans sa globalité. Et, vous, comment consommez-vous les vidéos YouTube ? Avec ReadPartner, vous pouvez transformer vos heures de visionnage en minutes d’apprentissage. Seriez-vous prêt à explorer cette nouvelle manière de consommer le contenu vidéo ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .