Sous-estimée, cette plante d’intérieur est un excellent répulsif contre les mouches

Ah les mouches, elles sont inoffensives, mais alors qu’est-ce qu’elles sont pénibles ! L’an dernier, j’ai piégé des centaines de mouches grâce à un piège comme celui proposé par Edialux dont je vous reparlerai bientôt… Il est un peu tôt pour le poser, mais je vous assure que les pièges à la levure sont d’une efficacité redoutable ! En attendant de pouvoir les piéger, pourquoi ne pas les empêcher d’investir votre maison ? Attention, c’est maintenant qu’il faut agir si vous voulez faire du basilic frais, votre allié anti-mouches ! Non seulement il parfume la cuisine et sublime les plats, cependant il repousse aussi les mouches comme un vrai garde du corps vert. Je vais donc en planter dès maintenant pour anticiper l’invasion et profiter de pestos maison d’anthologie. Suivez le guide, je vous explique tout immédiatement !

Un allié naturel contre les envahisseurs ailés

Le basilic est bien plus qu’une simple plante aromatique. Son odeur puissante, que, personnellement, j’adore dans mes plats… En réalité, j’ai un peu tendance à en mettre partout ! Le basilic possède une petite botte secrète : il est un excellent répulsif naturel ! En plaçant quelques pots stratégiquement dans la maison, notamment près des fenêtres et des entrées, vous créez un véritable rempart contre ces petites intruses. En plus d’éloigner les mouches, le basilic est un véritable caméléon du potager d’intérieur. Il pousse facilement, même sur un rebord de fenêtre, et s’intègre parfaitement à votre décor. Un brin de verdure, une odeur fraîche et plus de mouches dans la maison ? C’est tout bénéf’ !

Où et comment le placer pour une protection optimale ?

Pour un effet maximal, le basilic doit être bien positionné. Voici quelques astuces :

Près des fenêtres et portes : les mouches adorent s’inviter par les ouvertures, ce n’est pas un scoop ! Alors, placez un pot à chaque accès pour créer une barrière naturelle.

naturelle. Dans la cuisine : c’est l’endroit le plus stratégique ! Pourquoi ? La ligne de mire des mouches y est présente : votre corbeille de fruits. Et, non seulement cela vous offre du basilic frais sous la main pour cuisiner, mais cela protège aussi vos fruits, des assauts gourmands de ces satanées mouches !

Sur le balcon ou la terrasse : si vous avez un petit espace extérieur, n’hésitez pas à en planter aussi dehors pour repousser les nuisibles avant qu’ils n’entrent.

Un point intéressant : le basilic est une plante facile à cultiver. Il suffit d’un bon ensoleillement, d’un arrosage régulier (mais pas excessif !) et d’une petite taille régulière pour stimuler sa croissance. Vous craignez d’oublier de l’arroser ? Un petit pot en hydroponie ou un petit cône d’arrosage (oyat) peuvent être des solutions idéales pour les plus tête-en-l’air.

Le basilic : un superhéros aux multiples talents

Dites-moi, existe-t-il une plante plus polyvalente que le basilic ? En plus d’éloigner les mouches, il parfume délicieusement l’intérieur et offre un ingrédient incontournable pour la cuisine. Rien de tel qu’un pesto maison ou une salade tomates-mozzarella sublimée par des feuilles fraîches ! Finalement, pourquoi se contenter de lutter contre les mouches quand on peut, en prime, transformer sa maison en petit potager parfumé ? Et vous, avez-vous déjà testé le basilic comme répulsif naturel contre les mouches ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

