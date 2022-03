Gazelle Tech : une voiture électrique qui s’assemble comme des LEGO, sans outil et en moins d’une heure

Après les maisons démontables et remontables, place aux voitures électriques qui s’assemblent sans outil et en une heure à peine ! Rassurez-vous, nous n’avons pas perdu la raison, nous ne faisons que vous relayer l’annonce faite par Gazelle Tech, une start-up girondine… En effet, elle vient de développer une voiture électrique ultralégère, conçue en matériaux composites et avec un assemblage simplifié au maximum. Le prototype est déjà finalisé, mais Gazelle Tech attend des contrats de production pour débuter la procédure d’homologation, qui conduira à la commercialisation de cette étonnante voiture électrique. Si cette homologation parvient à la start-up en 2022, les premiers modèles pourraient être commercialisés dès 2024. Présentation.

Gazelle Tech, ou la voiture du futur ?

Cette petite voiture se destine aux trajets périurbains en affichant une autonomie de 180 kilomètres et une vitesse maximale de 110 km/h. En ce moment, elle se trouve dans l’incubateur Technowest à Blanquefort, près de Bordeaux. Gaël Lavaud, fondateur de la start-up, confiait au site 20minutes avoir choisi une figure féminine en rupture avec ces valeurs-là qui mettait en avant la légèreté et l’agilité pour se démarquer du design des autres véhicules de ce type. Et il est vrai que ses lignes douces et arrondies changent un peu de ce que l’on connait déjà !

Crédit photo : Gazelle Tech (capture d’écran Facebook)

Huit ans de travail acharné !

La petite Gazelle Tech ne s’est pas faite en un jour: le fondateur, docteur ingénieur de l’école Centrale de Lyon, planche sur elle depuis huit ans déjà ! Le premier prototype est sorti en 2015 mais les contraintes budgétaires importantes n’avaient pas permis d’aller plus loin… Près d’une décennie plus tard, le dernier prototype attend enfin son homologation et pourrait rouler dès 2024. L’idée de Gazelle Tech était avant tout d’alléger le véhicule afin de réduire sa consommation. En effet, la celle d’un véhicule électrique est due en majorité à son poids. Ce modèle électrique pèse actuellement 900 kilos, alors qu’une Renault Zoé Electrique en pèse 1600 ! Mais la start-up aimerait à termes que son véhicule ne dépasse pas les 800 kilos.

Un assemblage ultra simplifié

Les futures voitures de la marque devraient proposer plusieurs motorisations, mais le premier modèle sera 100% électrique. Le dirigeant insiste sur le fait que le poids a été diminué sans jamais rogner sur la sécurité des utilisateurs. Pour l’assemblage, la start-up envisage de pouvoir livrer ses véhicules par conteneurs aménagés afin de réduire le coût d’investissement lié au transport. Le PDG explique dans les colonnes de 20 Minutes : « Pour faire un châssis classique, il faut 200 à 300 pièces en acier embouti qui représentent de gros investissements. Nous, on en a dix qui s’assemblent n’importe où, sans outil et en une heure. C’est une sorte de gros Lego. »

Si tout va bien, la voiture Gazelle Tech devrait être proposée à un prix de 20 000€ environ. Pour espérer dépasser la vitesse maximale de 110 km/h, il faudrait alourdir la voiture avec une batterie plus importante, et ce n’est visiblement pas du tout dans les projets de la start-up girondine. Vous ne ferez peut-être pas un Bordeaux-Paris d’une traite, mais ce n’est pas le but de cette nouvelle voiture électrique ! Plus d’infos : gazelle-tech.com.