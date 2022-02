La voiture électrique la moins chère du monde ne coûte que 1800€, mais est-ce vraiment une voiture ?

On ne sait pas grand-chose d’elle, on ne l’a pas encore vue, mais elle fait un buzz d’enfer sur les réseaux sociaux. Son nom ne vous dira peut-être rien qui vaille, son prix non plus, mais vous connaissez probablement le site sur lequel on peut la trouver : Alibaba ! Elle, c’est la K5M-2500, une microvoiture électrique chinoise qui ne coûte que 1900€, ou 1590€ si vous les prenez par 9 au moins… Pas d’inquiétude, au vu de sa petite taille, les neuf devraient rentrer dans votre garage. Ne la cherchez pas ailleurs, Alibaba est le revendeur exclusif de la K5M-2500. Découverte !

Une voiture jouet ?

De prime abord, elle ressemble plutôt à un gros jouet qu’à une voiture électrique, pourtant elle est bien vendue comme telle. Le site Alibaba précise même qu’elle est livrée avec un « mini-certificat » pour la France. Nous voilà rassurés ! En revanche, il va être difficile de dire qu’elle est très autonome, qu’elle possède une belle vitesse de pointe, ou une accélération digne d’une voiture de Formule 1 !

Les caractéristiques techniques de la K5M-2500

D’après ce que nous indique la fiche descriptive, elle possède un moteur de 800W avec un tout petit poids de 260 kilos… Elle ne doit pas aimer les rafales de vent qui ont pu souffler ces derniers jours dans le Nord de la France. Le vent justement, peut-être qu’il sera un allié pour atteindre les 40 km/h annoncés ? Quant à l’autonomie, le constructeur ElectricKar annonce une autonomie de 50 kilomètres et une batterie de 2.7 kWh ! Ils indiquent aussi que la K5M-2500 se destine à des trajets urbains restreints du quotidien… Ou éventuellement une petite course en zone périurbaine, mais sans embouteillage !

Un look improbable

Les constructeurs ont fait très fort avec ce rouge qui ne peut que rappeler celui de la Scuderia Ferrari. D’ailleurs le capot de la voiture s’orne d’un CAJERO, le fameux cheval cabré ! Ils vont loin dans le plagiat quand même… En même temps, peu de chance que le moteur de la K5M-2500 rugisse comme celui d’une Testarossa. Les passagers, puisqu’elle peut en accueillir plusieurs, admireront la vue qui s’offre à eux grâce à huit fenêtres. Remarquez, cela leur permettra de prendre le temps d’admirer le paysage, au vu de sa lenteur…

Un prix déjà trop élevé pour cette pseudo voiture électrique

1900€ cela peut paraître accessible pour une voiture électrique, mais inutile de vous dire que vous serez bien loin d’une Tesla ou même d’une AMI Citroën ! Nous nous demandons d’ailleurs ce qu’il en est de la sécurité car sur ce point, rien n’est mentionné… Mieux vaut peut-être ne pas se laisser tenter par ce modèle, pas très joli, pas très performant mais pas très cher. Il parait que c’est assez simple d’en fabriquer! Mais sincèrement cette voiture ressemble à tout sauf à une voiture… Pensons d’abord à notre sécurité, avant de penser au prix… On ne sait plus que penser de tous ces véhicules à prix cassés qui nous viennent d’Asie. C’est pas cher d’accord, mais cela vaut-il le coup de risquer sa vie en montant dans ce genre d’engin ? Nous ne donnons pas cher de la voiture en cas de collision avec une vraie voiture, électrique ou pas d’ailleurs !