30kg, 340 ch et 600 Nm de couple, l’incroyable rapport poids/puissance du moteur électrique Quark EV

Si vous n’êtes pas fans de belles automobiles plutôt axées sport, vous ne connaissez probablement pas la marque Koenigsegg. Cette marque suédoise fondée par Christian von Koenigsegg en 1994 est spécialisée dans les modèles sport d’un standing inaccessible au commun des mortels. La marque suédoise construit ce que l’on appelle des hypercars avec des puissances phénoménales, des vitesses hallucinantes et des carrosseries époustouflantes… Mais Koenigsegg construit aussi ses moteurs et dans leur nouvel hypercar, la GEMERA, ils ont installé un moteur hybride appelée QUARK, aussi impressionnant que les véhicules. L’enseigne a toujours fabriqué ses propres moteurs, et le passage au tout électrique ne leur fait absolument pas peur. Présentation.

Attention, c’est du lourd !

Le moteur QUARK de Koenigsegg ne fait évidemment pas dans la dentelle: la marque annonce dans un communiqué une puissance de 1700 chevaux pour un couple de 3500 Nm pour la GEMERA ! Ce nouveau moteur équipera donc la dernière création surpuissante de la marque. En fait, l’entreprise a développé deux moteurs: le Quark donc pour les véhicules hybrides, et le Terrier, qui se compose en fait de deux moteurs Quark et qui se destine aux futurs véhicules 100% électriques.

Le moteur Quark en détails

Non seulement ce moteur brille par sa puissance, puisqu’ils annoncent 340 chevaux et 600 Nm de couple, mais il brillera aussi par son poids qui n’est que de 30 kilos ! Quant au second modèle, le Terrier, il pèsera un peu plus lourd que deux moteurs réunis car il faudra ajouter le poids d’un onduleur, soit 84 kilos pour le moteur 100% électrique. Comme à son habitude, la marque suédoise ne communique que très peu sur ses nouveautés. On sait donc seulement que ce moteur équipera la Gemera. La création du Terrier suppose tout de même une voiture électrique en préparation.

“Le Quark est conçu pour renforcer l’autonomie à bas régime de la Gemera, là où vous en avez besoin, pour des accélérations brutales. Le moteur à combustion interne se concentre ensuite sur la plage de vitesse élevée. En termes de performances, cela se traduit pour la Gemera par une forte poussée de puissance suivie d’une accélération continue à une vitesse record de 400 km/h sans aucune perte de couple ou de puissance.” Dragos-Mihai Postariu, responsable de la conception des moteurs électriques

Nous n’aurons probablement jamais le privilège de conduire ce genre de véhicules, mais avouons qu’elles sont magnifiques… La marque suédoise n’a sans doute pas fini de nous étonner, car l’innovation est au cœur de leur stratégie depuis toujours !

Le saviez-vous ? Koenigsegg est partenaire de LEGO

Le constructeur automobile suédois est également partenaire du modèle LEGO® Speed Champions Koenigsegg Jesko (76900). Cette voiture de course est la réplique parfaite de l’hypercar de la marque sortie en 2019 et fabriquée à seulement 125 exemplaires pour le modèle réel. Il faut dire qu’avec ses 1600 chevaux sous le capot et son prix de 2.5 millions d’euros environ, la version LEGO est tout de même bien plus accessible !

Elle n’atteindra pas forcément les 480 km/h de sa réplique, mais elle permettra aux fans de belles voitures de la contempler quand bon leur semblera. Dans la boîte, vous aurez même droit au pilote, pour faire encore plus réaliste. Cette boîte de 280 pièces reprend tous les infinis détails du modèle réel… Elle se réserve aux 7 et plus mais surtout aux passionnés de belles carrosseries ! Et elle ne coûte que 19.99€, une broutille par rapport à sa « jumelle » !