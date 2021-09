Apple explique clairement dans un communiqué que les iPhone et les motos ne sont pas vraiment compatibles !

Vous venez d’acquérir le petit dernier de la marque à la pomme, l’iPhone 12, ou vous possédez un modèle plus ancien ? Vous avez peut-être constaté quelques petits problèmes avec l’appareil photo de votre cher smartphone sans vous en expliquer les raisons. Si vous êtes motard, c’est peut-être pour cette raison que votre smartphone ne répond pas toujours à vos demandes.

Dans le support d’Apple, on peut lire que “l’exposition aux vibrations, comme celles générées par les moteurs de motos de grande puissance, peut avoir un impact sur les appareils photo de l’iPhone”. Concrètement, les iPhone et les motos ne feraient pas bon ménage, et le module AF de votre smartphone pourrait être irrémédiablement endommagé. On vous explique tout !

Un garde-fou pour Apple ?

Cette annonce de la part du géant américain a de quoi surprendre: cela voudrait dire que les motards prennent des risques en transportant avec eux leur smartphone. Selon le constructeur, l’exposition à des vibrations de très forte amplitude pourrait endommager le système de l’appareil photo du smartphone.

Il se murmure que cette annonce serait un garde-fou pour Apple: en annonçant officiellement que les moteurs de motos puissantes peuvent altérer les fonctions de l’appareil photo, Apple se protège des éventuelles plaintes des utilisateurs. Peut-être qu’il ne faudra donc pas indiquer que vous êtes motards en vous rendant au SAV pour un défaut d’appareil photo constaté. C’est toujours bon à savoir !

Quel est ce dysfonctionnement ?

Ce problème pourrait intervenir sur les modèles vendus à partir de l’iPhone 6 Plus. En fait, les smartphones hébergent des technologies de stabilisations d’images et d’autofocus; ces systèmes vous permettent de réduire les flous de vos photos lorsque vous tremblez à la prise de vue. Le système interne s’oppose donc automatiquement aux mouvements et permet de prendre des clichés, même dans des conditions difficiles. Mais ces systèmes ne sont pas conçus pour recevoir des vibrations de forte amplitude, comme celles émises par les moteurs de grosses cylindrées.

Apple propose une solution

Le constructeur américain déconseille de fixer son iPhone sur une moto puissante, dans un porte téléphone par exemple. Cependant, il propose aussi une solution pour palier le problème: les utilisateurs d’iPhone et de motos devraient donc s’équiper de supports avec amortisseurs de vibrations afin de protéger le smartphone. Cette recommandation s’adresse par exemple aux motards qui utilisent leur iPhone comme GPS !

Une recommandation qui interpelle

Apple est sur le point de sortir l’iPhone 13, bientôt en précommande. Un smartphone à près de 2000 € pour les plus perfectionnés (1839€ annoncés pour l’ iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage). Et ce nouveau modèle proposera la même technologie photographique. Serait-ce pour éviter les plaintes des consommateurs qu’ils préfèrent « prévenir que guérir » ?

En y réfléchissant bien, tous les smartphones de toutes marques embarquant un système photo sensible pourraient être concernés; Android ou Apple, ce n’est pas la marque qui est remise en cause, mais le système photo. Et cela concernerait uniquement les motards qui fixent leurs smartphones sur leurs guidons. Mais Apple a décidé de prendre les devants en prévenant ses clients. Une manière intelligente de se prémunir contre les futurs problèmes que pourraient rencontrer l’iPhone 13 ? Si vous êtes motard, vous êtes prévenus !