Assurance auto : quelles sont les garanties obligatoires ?

Lorsque l’on devient propriétaire d’une voiture, il faut obligatoirement passer par un contrat d’assurance automobile. Une assurance qui vous protégera en cas d’accident, que vous soyez responsables de ce dernier ou la victime d’un accident causé par un tiers. L’assurance automobile protège aussi votre véhicule, qui s’il est endommagé ou détruit lors d’un accident, permettra de procéder aux réparations, ou de se faire indemniser si celui-ci est déclaré inutilisable. Un contrat d’assurance automobile est donc une obligation légale, mais tous les contrats ne proposent pas les mêmes garanties.

Quelle assurance est obligatoire pour un véhicule ?

Devant tous les contrats, options et garanties disponibles pour une assurance automobile, il est très facile de se poser la question suivante : quelle assurance auto pour mon véhicule dois-je choisir ? Il faut savoir que seule la garantie dite « au tiers » est obligatoire pour tous véhicules motorisés. Cette garantie « au tiers », également appelée responsabilité civile, permet d’indemniser les victimes des dommages causés par votre véhicule. C’est la garantie minimale qu’un conducteur doit souscrire pour être autorisé à l’utiliser. L’assurance au tiers couvre ainsi les dommages à un piéton ou passager, ainsi que les dégâts sur les autres véhicules concernés ou les bâtiments affectés. Elle ne couvre pas le conducteur du véhicule, ni la personne reconnue responsable de l’accident. Ne pas être assuré constitue un délit passible d’une amende de 3 750 €.

Quelles assurances facultatives sont recommandées ?

Comme nous vous l’avons précisé auparavant, la garantie au tiers, ne couvre pas le conducteur du véhicule. Pour assurer le conducteur, il faut souscrire à la « garantie conducteur », qui si elle n’est pas obligatoire, est présente sur la plupart des contrats souscrits. Cette garantie, indispensable, couvre les dommages et blessures du conducteur, et ce, même si sa responsabilité est engagée. Il existe aussi des garanties optionnelles comme contre l’incendie, le vol, le bris de glace, tempête, assistance zéro kilomètre, ou encore « contenu du véhicule ». Toutes ces garanties couvrent des incidents précis, mais permettent d’être mieux indemnisés en cas de sinistre. Pour chaque compagnie d’assurance, les dommages couverts peuvent varier. Certaines de ces garanties peuvent être intéressantes, notamment celle concernant le contenu du véhicule, si vous avez l’habitude d’y laisser un ordinateur, ou d’y oublier votre smartphone.

Et, l’assurance tous risques qu’est-ce que c’est ?

Cette garantie est évidemment celle qui couvre le mieux un assuré, son véhicule et ses passagers. À l’évidence, ces contrats sont aussi plus chers à l’année. Concrètement, une assurance tous risques couvre tous les dommages subis par votre véhicule, que vous soyez responsables ou non en tant que conducteur. Attention, une assurance tous risques ne dispensent pas forcément de payer une franchise pour certains sinistres. La franchise étant la somme restant à la charge de l’assurée, à la suite d’un sinistre. Par exemple, pour un bris de glace, si le changement de pare-brise coûte 800 € et que votre franchise est de 150 €, vous serez donc indemnisé à hauteur de 650 €. C’est toujours bien plus que sur un contrat « au tiers » qui ne couvre souvent pas le bris de glace. Quoi qu’il en soit, il faut absolument étudier avec précaution, votre proposition de contrat, afin de vous garantir au maximum en cas d’accident.

