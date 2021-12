Assurance automobile : comment faire des économies

Lorsque l’on est automobiliste, il existe deux choses qui sont obligatoires… Avoir son permis de conduire évidemment, mais également posséder un contrat d’assurance auto ! Assurer sa voiture est une évidence, mais cela peut représenter un certain, surtout lorsque l’on est jeune conducteur, ou responsable d’un sinistre antérieur… Pourtant c’est obligatoire et essentiel pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Les coûts d’une assurance varient en fonction du profil de l’assuré, mais également de la marque de son véhicule. Et bien sûr, des garanties incluses ou en option. Plusieurs formules sont proposées comme au tiers ou tous risques, et évidemment les tarifs varient selon la formule choisie. Cependant, il est toujours possible de réduire son budget assurance, encore faut-il savoir comment s’y prendre. On vous explique tout !

Commencez par comparer les assurances

Tous les contrats ne sont pas les mêmes, et il est parfois difficile de s’y retrouver parmi les garanties proposées. Il ne faut surtout pas hésiter à faire des simulations pour tenter d’obtenir le meilleur contrat possible.

Pour les mêmes garanties, il est possible que des compagnies d’assurance proposent des prix différents. Mais comparer, c’est aussi, vérifier le montant des franchises en cas de sinistre, bris de glace etc… Une assurance peu excessive mensuellement par exemple, peut se révéler très gourmande en franchise !

Il faut aussi vérifier les garanties, car certaines, comme la « garantie conducteur », sont en option. Or, si vous n’avez pas cette garantie et que vous êtes blessés lors d’un accident où vous êtes le conducteur, vous ne serez pas indemnisés. La plupart des contrats proposent désormais cette garantie, mais pour le savoir, mieux vaut comparer en amont et être sûr de ses choix !

Pour obtenir une simulation du prix d’une assurance auto la plus juste possible, il faudra en revanche être complètement transparents sur vos données. Une erreur pourrait vous coûter plus cher que prévu. Il ne faudra pas oublier de signaler un sinistre, le kilométrage réel de votre véhicule si vous choisissez un forfait kilométrique annuel etc… Il faudra aussi prendre en compte quelques données importantes comme une assurance pour un trajet travail ou si la voiture reste sur la voie publique la nuit… Les données devront être précises si vous voulez un prix juste et justifié.

Comparer pour économiser !

En comparant les assurances en ligne, vous allez vous faciliter les recherches, puis finalement faire des économies. Sachez que grâce à la loi Hamon, il est désormais possible de résilier son assurance auto après 1 an d’adhésion, sans être exposé à des pénalités. Les comparateurs en ligne permettent aujourd’hui d’obtenir toutes les informations nécessaires pour choisir le bon contrat !

Et si, vous souhaitez rester chez votre assureur, cela va vous donner une idée de votre marge de négociation pour l’année suivante… Vous pourrez alors renégocier vos contrats à la baisse, ou obtenir des options supplémentaires sans surcoût. Vous devrez, en amont, avoir parfaitement évaluer votre situation et vos besoins en la matière… Et éviter le superflu ! Pourquoi assurer 2000€ d’objets à l’intérieur de votre véhicule par exemple, si vous ne laissez jamais rien à l’intérieur ?

Quels critères utiliser pour comparer ?

Certes, la comparaison des contrats d’assurance est un bon plan pour économiser de l’argent et du temps, mais il faut le faire judicieusement. Les comparateurs en ligne permettent un service gratuit, anonyme et sans engagement, un détail qui a son importance… Car parfois laisser un mail sur un comparatif, c’est s’exposer à des mails de relance chaque jour !

Les points importants à comparer sont :

Le montant de la franchise, donc la somme qui reste à votre charge si vous êtes responsable d’un accident et que votre voiture doit subir des réparations… Elles vont du simple au quadruple et cela peut avoir des conséquences sur vos réparations qui ne couvriront parfois même pas cette somme !

Les différentes garanties (incendie, vol, bris de glace, assistance 0 kilomètres) … Ces garanties sont souvent incluses, mais il faut penser à le vérifier.

La « Garantie Conducteur » qui vous couvrira si vous êtes conducteur du véhicule accidenté… La garantie de vos contrats couvre les blessures de vos passagers ou de la partie adverse mais pas vos dommages corporels en tant que conducteur.

Souvent, nous omettons de lire les petites lignes de nos contrats, pourtant elles peuvent s’avérer très importantes…