La moto électrique Black Tea Moped proposée à prix réduit sur Indiegogo

La jeune, mais célèbre, startup Black Tea Motorbike suit aussi la tendance en proposant une moto électrique de style Scrambler. Son tout nouveau modèle, la « Black Tea Moped », est désormais disponible en précommande. La société commercialisera probablement sa première série au début de l’année 2021.

Jusqu’au 27 août 2020, la firme offre aux amateurs de moto électrique la possibilité de précommander ce cyclomoteur pour un prix réduit de 35%. Son design minimaliste et rétro ne fait pourtant pas l’unanimité. Quoiqu’il en soit, le petit bolide affiche tout de même quelques atouts qui méritent d’être mis en avant.

Ni cyclomoteur ni moto ?

À première vue, la Black Tea semble revêtir l’apparence d’un Scrambler. Par son allure vintage, qui ramène aux années 70, elle plaira surtout aux puristes. Le design est épuré au maximum avec un phare arrondi, un faux réservoir d’essence, une paire de rétroviseurs, ainsi qu’une selle aplatie.

A priori, celle-ci dispose d’assez d’espace pour deux personnes. Force est de constater que les concepteurs misent surtout sur l’aspect pratique de leur engin et ciblent ainsi un public particulier. De par le style et la performance, ils souhaitent clairement un produit qui puisse séduire et plaire aux fans.

Même si, extérieurement, la Black Tea imite la structure d’une moto, il s’agit en réalité d’un cyclomoteur mais avec les pédales en moins. Son moteur électrique, produisant un couple de 180 Nm, affiche une puissance nominale de 3 kW soit 4,0788 chevaux.

Toutefois, testé sur crête, la petite bête parvient à atteindre les 5 kW (6,7 chevaux). Elle est alimentée par une batterie amovible de 2V-24,5 A, qui se recharge pleinement en 4 heures. Une seule charge permettra un trajet de 70 km.

Crédit photo : blackteamotorbikes.com

Même avec une puissance aussi modeste, il lui suffit tout de même de 4 secondes environ pour passer de 0 à 50 km/h. En outre, la vitesse maximale peut atteindre les 80 km/h. Quoiqu’il en soit, la firme allemande n’exploite pas encore le véritable potentiel du moteur de son deux-roues. Doté d’un contrôleur Sabvoton, la puissance de ce dernier pourrait décupler.

Le style et le plaisir mis en avant

Viktor Sommer et son équipe se reposent sur le financement participatif, plus particulièrement sur Indiegogo, pour la fabrication en série de leur « moto électrique ». La stratégie est donc assez volontaire et permet en même temps de mesurer l’intérêt des gens pour la Black Tea Moped. Rien n’empêche cependant pas les simples profanes de l’adopter, notamment pour les trajets en milieu urbain. D’autant que l’esprit de ce petit bolide est de mixer le style, le plaisir et la mobilité.