Delfast, un vélo électrique qui peut parcourir 400 km sur une même charge !

Les fabricants de vélos à assistance électrique (VAE) continuent d’innover pour proposer des engins toujours plus pratiques et performants. Certains arrivent à se démarquer de la concurrence en proposant des VAE aux caractéristiques inédites et novatrices.

C’est notamment le cas du constructeur ukrainien Delfast avec sa gamme de vélos électriques qui sont dotés d’une autonomie exceptionnellement longue : son petit dernier, le « Prime 2.0 » est en effet capable de parcourir 400 km de distance sur une même charge !

Faire Paris-Nantes sans recharger son vélo : Avant le Prime 2.0, Delfast avait déjà beaucoup fait parler de lui avec son modèle « Prime » qui se caractérise par une incroyable autonomie de 392 km. Le vélo est ainsi capable de faire le trajet Paris-Nantes sans avoir besoin d’être rechargé en cours de route. Avec des performances pareilles, le VAE peut se vanter d’être inscrit dans le Guinness Book, car il détient le record mondial de « la plus grande distance parcourue en une seule charge ».

Aujourd’hui, Delfast revient avec un vélo électrique encore plus performant : le Prime 2.0 est en effet doté d’une batterie dont les capacités ont augmenté de 6 % par rapport à son prédécesseur. Le nouveau modèle propose ainsi une autonomie encore plus impressionnante : il peut en effet parcourir plus de 400 km sur une même charge, permettant ainsi aux aventuriers d’aller encore plus loin que Nantes s’ils en ont envie !

Les performances d’un cyclomoteur

Le Delfast Prime 2.0 embarque un moteur de 1 500 watts, dont la puissance lui permet de se montrer particulièrement efficace dans les pentes : il est notamment capable d’accélérer de 0 à 60 km/h en une petite quinzaine de secondes seulement.

Crédit photo : Delfast

Il faut savoir que bien qu’il soit considéré comme un vélo électrique en Ukraine, le Prime 2.0 est cependant classé cyclomoteur ou « speed bike » en France. Il présente en effet plusieurs caractéristiques qui le rapprochent davantage de la moto électrique : à commencer par sa vitesse de pointe qui est de 45 km/h. Or il se trouve qu’en France, celle des vélos électriques est limitée à 25 km/h. En tant que tels, les propriétaires français du modèle devront penser à l’immatriculer, mais aussi à l’assurer. Le port de casque est également obligatoire. Le Delfast Prime 2.0 est d’ores et déjà disponible en précommande pour le prix de 5 199 dollars, soit dans les 4 750 euros. Les premières livraisons sont prévues pour juillet.