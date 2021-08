Laver sa voiture est autorisé, mais pas n’importe où et pas n’importe comment

Ce weekend sera peut-être celui de la fin de vos vacances, celui du retour, des lessives, du rangement…. Et du lavage de la voiture. Il faut dire qu’après un séjour en bord de mer, elle ressemble souvent plus à un bac à sable qu’à une jolie berline bien propre.

Vous êtes tenté d’effectuer cette tâche chez vous ? Attention, c’est interdit si vous utilisez des détergents car ils se déversent dans la nature et polluent; vous risquez même une amende de 450€. En revanche, laver sa voiture dans un centre de lavage est autorisé et plus sain pour l’environnement. Mais quelles sont les erreurs à éviter quand on passe sa voiture au lavage à haute pression?

Efficaces et pas cher, mais attention

Si vraiment vous avez la flemme de passer le nettoyeur haute pression, vous pouvez vous rabattre sur les rouleaux: vous n’aurez qu’à attendre que cela se passe, en ayant pris soin d’ôter votre antenne, et de rabattre vos rétroviseurs. Cependant, les rouleaux peuvent parfois provoquer de micro-rayures sur la carrosserie; le jet haute pression, lui, nettoie en profondeur, sans abîmer la voiture.

Restez loin de la carrosserie

Tout ce que nous vous indiquons ici est indiqué dans TOUTES les stations de lavage: ils détaillent programme par programme comment positionner la lance, à quelle distance etc… Mais encore faut-il prendre le temps de le lire.

Si votre peinture s’écaille par endroit, le jet haute pression risque d’aggraver la situation. Pour éviter ce genre de désagrément qui pourrait vous coûter très cher, gardez la lance à bonne distance de votre véhicule. Et si une tâche récalcitrante se présente, frottez-là plutôt avec une petite éponge. Idem pour l’avant du véhicule, le jet haute pression trop près du radiateur pourrait l’endommager en laissant passer de l’eau. Restez toujours à au moins 20 cm de votre véhicule pour la laver.

Les autres conseils

Un lavage à 90° trop proche de la carrosserie délivre un jet ultra puissant qui pourrait facilement endommager votre voiture, gardez donc toujours un angle de 45° pour un lavage prudent et tout aussi efficace.

Même si ce n’est pas vraiment le cas de la météo actuelle, évitez de laver votre voiture quand il fait trop chaud. Commencez par choisir si possible de l’eau déminéralisée à la station de lavage, cela évitera les traces de calcaire au séchage. Si la station n’en propose pas, alors garez-vous à l’ombre dès la sortie pour que votre voiture sèche tranquillement.

La méthode infaillible pour une voiture propre

Cela peut paraître évident, mais précisons quand même: commencez par le toit de votre voiture, puis descendez sur le haillon, le capot, les vitres et les portières; la saleté descendra vers le sol et votre voiture sera plus propre. Et n’oubliez pas les bas de caisse, même s’il faut se baisser un peu plus: rien de plus désagréable de voir des bas de caisse plein de traces de poussières, parce qu’ils ont été oubliés lors du lavage.

Vous pouvez également vous rendre dans des centres spécialisés où des experts laveront vos voitures à la main, la bichonneront etc. Vous pouvez les trouver dans les parkings ou dans les centres commerciaux. Cependant attention, la facture peut parfois s’avérer salée.