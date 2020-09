Le constructeur allemand Kumpan dévoile deux nouveaux scooters électriques

Deux petites nouveautés dans le monde du scooter électrique déjà disponibles à la vente : le Kumpan 54 Ignite et le Kumpan 54 Impulse. Forts de leur expérience avec le Kumpan 54i, un scooter électrique ne nécessitant pas de permis moto, ils lancent deux modèles plus puissants que le premier.

Le 54i ne dépasse pas les 45 km/h et se conduit avec un permis AM seulement. Le 54 Ignite et le 54 Impulse se conduiront, eux, avec un permis moto puisqu’ils devraient atteindre au moins 45 km/h et jusque 90 km/h. Présentation des deux petits nouveaux de la marque.

Le Kumpan 54 Ignite :

Ce modèle est déjà disponible à la livraison et propose un moteur de 9.4 ch (7kW). Il permet d’atteindre la vitesse maximale de 100 km/h et propose un freinage combiné (CBS). Des pneus sport équipent le 54 Ignite.

Crédit photo : Kumpan

Le Kumpan 54 Impulse :

Celui-ci ne sera disponible à la vente qu’à la toute fin d’année 2020. Il sera moins puissant que le Ignite. Il affiche une vitesse maximale de 70 km/h pour un moteur de 5 ch (4 kW). La batterie, une PowerPack 2.0 équipe tous les modèles de la marque. Deux batteries sont livrées avec l’engin, mais il est possible d’en ajouter une troisième.

Crédit photo : Kumpan

Côté confort, les deux nouveautés proposent de puissantes lumières LED, une selle améliorée et plus confortable. Les deux machines possèdent également une application qui permet de verrouiller et déverrouiller le scooter depuis un smartphone.

Combien côutent-ils ?

Le Kumpan 54 Impulse affichera un prix de départ de 5847€. Quand au 54 Ignite, il se vend déjà à partir de 6822 €. Des prix qui s’inscrivent à peu près dans le moyenne de ce qui se pratique en Europe.