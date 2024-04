Felo M1 dévoile une étonnante « mini moto » électrique pliante, qui coute moins de 1 500 euros

Le marché de la moto électrique est en augmentation depuis quelques années. Pourtant, la première utilisation du moteur électrique pour propulser un deux roues remonte à 1897, mais elles n’ont pas séduit. Avec l’augmentation des EPDM (engins de déplacement personnel motorisés), les constructeurs s’activent pour proposer leurs modèles. En Chine, c’est la marque Felo qui vient de lancer son modèle de mini moto électrique pliante, la Felo M1. Avec ce modèle inspiré d’un modèle Honda des années 80, Felo réinvente le concept du Motocompo 50 CC pliable qui tenait dans le coffre d’une Honda City. Présentée lors du Salon International de L’Automobile de Bangkok, elle a suscité l’intérêt des visiteurs. Présentation.

Quels sont les points forts de la mini moto électrique Felo M1 ?

Nous ne connaissons pas très bien cette marque, mais en Chine, Felo est une marque spécialisée dans les véhicules électriques. Elle fabrique notamment des motos et des scooters, et s’est rapidement positionnée comme un acteur majeur sur le marché émergent des véhicules électriques en Chine et à l’étranger. Pour l’anecdote, Felo Moto a été fondée en 2011, par Zhang Jingyi, pilote de l’équipe de sport automobile « Blue Eyes Racing » et ancien ingénieur de chez Honda Moto Company. Ceci expliquant peut-être son inspiration pour le modèle M1 ? Avec son modèle M1, la marque chinoise propose un design innovant et un petit véhicule que l’on pourrait presque qualifier « de poche » tant il est léger (35 kilos) et tant il est pliable. En effet, prévu pour être rangé dans un coffre, il se range telle une valise !

Une étonnante moto électrique pliante https://t.co/O1X1vHNDCC — Alexandre (@Ar4kiel) April 3, 2024

Quelles sont les indications techniques données par le constructeur ?

Si l’on en croit les données indiquées lors du Salon International de l’automobile de Bangkok, la Felo M1 disposerait d’une autonomie de 100 km. De plus, elle est propulsée par une batterie Lithium-Ion 48 V de 20 Ah et un moteur-moyeu d’une puissance en pic de 1 kW (1,36 ch), pour 400 W de puissance nominale. Et, c’est une parfaite imitation de l’ancien modèle Honda Motocompo, thermique, mais sans l’odeur de l’essence et de l’huile. Comme indiqué précédemment, son poids situé de 35 à 40 kilos en fonction du modèle, lui permet d’être accessible à tous les publics !

Prix et disponibilités de la Felo M1 ?

Présentée lors du salon en avant-première, la Felo M1 devrait être disponible en fin d’année, au Japon, pour la somme de 380 000 yens au Japon, soit environ 2 699 €. Son introduction sur le marché mondial devrait avoir lieu au premier trimestre de l’année 2025. Et, bien évidemment, firme chinoise oblige, c’est sur le marché national qu’elle a d’abord fait ses preuves !

Les constructeurs ont pensé la Felo M1 pour ceux qui souhaitent rouler « propre », et par ailleurs pour les entreprises qui doivent parcourir le « dernier kilomètre » de manière la plus écologique possible. En savoir plus sur le modèle Felo M1 ? Rendez-vous sur le site officiel : felo–ev-com. N'est-elle pas trop mignonne cette petite moto jaune et noire ?