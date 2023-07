CE 02 : BMW dévoile une nouvelle moto électrique « futuriste » 50 et 125 cc

Après avoir lancé la maxiscooter CE 04, la firme allemande étoffe aujourd’hui la gamme avec la BMW CE 02. Le nouveau produit adopte une conception qui se situe à mi-chemin entre un scooter et une moto conventionnelle. Son « langage de conception réduit est synonyme de légèreté et de plaisir », annonce le constructeur dans un communiqué. D’ailleurs, BMW affirme avoir conçu la nouvelle moto électrique en tenant compte des exigences des jeunes : « c’est électrique, conçu pour plaire aux jeunes et ce n’est ni une moto électrique ni une trottinette électrique. C’est un eParkourer, créé pour l’environnement urbain. »

Un poids réduit

Comme vous l’aurez compris, la BMW CE 02 est un engin destiné principalement à un usage en ville. Ses caractéristiques techniques reflètent cette volonté de la marque d’offrir aux jeunes un moyen de déplacement rapide et efficace dans la jungle urbaine. La moto possède une vitesse de pointe de 95 km/h. Certes, c’est largement suffisant pour rouler en ville ou dans un environnement suburbain, mais on ne pourra donc pas utiliser ce nouveau deux-roues électrique de BMW sur une autoroute. Sur la balance, la CE 02 affiche près de 132 kg. Elle embarque deux batteries interchangeables accusant au total une capacité de 3,92 kWh.

Une autonomie d’un peu moins de 100 km

Niveau motorisation, la nouvelle moto électrique de la firme allemande adopte un bloc ayant une puissance de pointe de 11 kW. Quant à son autonomie, elle est de 90 km. Bien sûr, celle-ci variera en fonction du mode de conduite. Pour profiter de cette endurance maximale, il faudra certainement adopter une conduite douce. La BMW CE 02 peut se recharger via une prise domestique. Il faut environ 5 h pour la recharger complètement à travers le chargeur classique de 0,9 kW, contre 3,5 h en cas d’utilisation du chargeur de 1,5 kW.

Prix et disponibilité

Par ailleurs, la CE 02 est équipée d’un port USB-C sur lequel on peut charger son Smartphone ou n’importe quel appareil compatible. L’engin prend également en charge les lunettes intelligentes ConnectedRide récemment dévoilées par BMW. Sinon, sachez que les épaisses roues ont un diamètre de 17 pouces. Le constructeur a prévu une fourche avant inversée, des leviers de frein dont la portée est réglable et un système de freinage à disque. La moto est dotée d’une marche arrière pour faciliter les manœuvres en ville. En ce qui concerne son prix et sa disponibilité, la BMW CE 02 sera bientôt accessible à partir de 7 750 €. À titre de comparaison, la BMW CE 04 est facturée à 12 000 $… Plus d’informations sur bmw-motorrad.fr.