« Ami for All », une version inclusive de la Citroën Ami adaptée aux fauteuils roulants

Redonner de l’autonomie aux personnes en situation de handicap. C’est le louable et ambitieux projet de la marque Citroën qui a présenté l’ « Ami for All », lors du dernier salon Autonomic Paris 2023. Issue de la petite Citroën Ami qui fait le bonheur des plus jeunes et de ceux qui ne possèdent pas le permis, l’Ami for All est une version spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Elle s’adresse aussi aux personnes ayant été amputées d’un ou des deux membres inférieurs. L’idée étant de fournir à ces personnes une solution de mobilité compacte, qui permet aussi de transporter un fauteuil roulant. Grâce au prototype développé avec la société PIMAS, spécialiste en transformation de véhicules pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR), Citroën mise sur l’inclusion et c’est une très bonne nouvelle. Présentation.

En quoi l’Ami for All est-elle différente de la version standard ?

Ce prototype présente plusieurs améliorations techniques telles qu’une porte avec un angle d’ouverture plus large, un dispositif de transfert du fauteuil au siège (comprenant une planche et des sangles), ainsi que des commandes mécaniques et manuelles pour l’accélération et le freinage. Elle se dote également d’un volant équipé d’une boule pour faciliter la conduite, ainsi qu’une solution astucieuse pour le transport du fauteuil roulant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitacle. Ami for All incarne parfaitement la philosophie d’Ami qui vise à proposer une solution concrète pour l’accès à la mobilité pour tous. Ami a déjà simplifié les déplacements de courte distance et donné plus d’indépendance aux adolescents, aux personnes âgées et à ceux qui n’ont pas de permis de conduire. Nous sommes ravis de présenter cette solution technique qui étend cette liberté de mouvement aux personnes à mobilité réduite, et nous travaillons activement pour concrétiser ce projet à court terme, explique Thierry Koskas, directeur général de Citroën, dans un communiqué de presse.

Pourquoi ce projet est-il important ?

En raison de son accessibilité et de sa facilité d’utilisation, « Ami for All » offre aux personnes à mobilité réduite des avantages inégalés. Cette solution répond spécifiquement à un besoin qui n’existe pas encore aujourd’hui. « Ami for All » est une réponse adaptée pour redonner de l’autonomie des personnes à mobilité réduite. Cela concerne environ 1 % de la population mondiale et française. Il s’agit d’une solution sûre, confortable, compacte et agile qui leur permet de se déplacer dès l’âge de 14 ans, même sans permis de conduire.

Pourquoi est-ce l’outil idéal pour les personnes à mobilité réduite ?

Ami est conçu comme l’outil idéal pour améliorer la vie quotidienne et favoriser l’autonomie. Sa taille compacte le rend agile et facile à garer. Son empreinte au sol réduite procure un espace suffisant pour les manipulations liées à un fauteuil roulant. Sa hauteur facilite également l’accès à bord. Avec une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie de 75 km, il répond aux besoins quotidiens. Sa stabilité et son habitacle fermé assurent une sécurité et un confort accrus. L’utilisation d’« Ami for All » est aussi simple que celle de n’importe quel appareil électrique quotidien. Il ne nécessite pas de chargeur spécifique et se recharge rapidement et facilement.

La batterie lithium-fer-phosphate de 5,5 kWh, située sous le plancher, peut être rechargée en toute simplicité à l’aide du câble électrique embarqué au niveau de l’entrée de porte côté passager. Moins de 4 h sont nécessaires pour une charge complète sur une prise standard de 220 V. L’aménagement PMR (Personne à Mobilité Réduite) d’« Ami for All » est fonctionnel, simple et pratique. Il est standardisé et peut être installé facilement, quelle que soit la version d’Ami choisie par le client. Il a été réalisé en collaboration avec PIMAS, une entreprise spécialisée dans la transformation de véhicules adaptés aux PMR.