NIO annonce l’arrivée de la ET5, une concurrente sérieuse à la TESLA Model 3 ?

Et si la désormais célèbre Tesla Model 3 qui envahit nos routes avait une sérieuse concurrente en 2022 ? Celle-ci pourrait venir de Chine et du constructeur encore inconnu NIO ! Lors du « Nio Day 2021 », l’un des plus grands événements annuels du fabricant automobile chinois le constructeur annonce en effet, que la NIO ET5 pourrait sérieusement venir concurrencer la Tesla Model 3.

NIO propose déjà une grande berline ET7 mais le nouveau modèle baptisé ET5 serait donc au coude à coude avec le Model 3 d’Elon Musk. Cette nouvelle voiture électrique chinoise pourrait donc donner du fil à retordre au constructeur américain, leader dans le domaine des voitures électriques… Présentation !

La Nio ET5 vs la Tesla Model 3

Selon les informations données par NIO, la ET5 serait un peu plus grande que la Tesla Model 3, mais elles seraient très proches esthétiquement parlant.

Comparons la Nio ET5 à la Tesla Model 3 :

Longueur : 4790 mm contre 4694 mm pour la Tesla

Largeur : 1960 mm contre 1849 mm

Hauteur : 1499 mm contre 1443 mm

Empattement : 2888 mm contre 2875 mm

Empattement 2 888 mm 2 875 mm

Pour l’intérieur, le constructeur chinois annonce une stratégie plutôt minimaliste et épurée avec un grand écran qui sera complété par un autre d’instrumentation numérique.

Et côté autonomie ça pourrait donner quoi ?

Nio annonce une autonomie de plus de 1000 km; enfin le Paris-Marseille d’une traite ! Et tout cela serait rendu possible grâce à deux moteurs électriques : l’un de 150 kW à l’avant et l’autre de 210 kW à l’arrière. Les deux moteurs ensemble pourraient développer jusqu’à 360 kW soit 700 Nm de couple. Enfin, Nio annonce le passage de 0 à 100 km/h en 4.3 secondes en mode Sport+ ou 5.9 secondes en mode Sport. Elle devrait être disponible en trois versions de batteries : 75, 100 ou 150 kWh et ainsi faire varier son autonomie de 550 à 1000 kilomètres !

Et les livraisons ce serait pour quand ?

Si l’on en croit les annonces de la marque chinoise, les premières livraisons en Chine devraient se faire au mois de septembre 2022. Nous ne savons pas en revanche pas quand elle sera disponible sur le marché européen ou américain. Enfin, si elle veut concurrencer la Tesla, il va bien falloir qu’elle sorte de Chine un jour !

Concernant les tarifs, le constructeur annonce une base à 36 000€ qui comprendra un système d’échange de batterie moyennant un abonnement supplémentaire. Pour un achat intégral, il faudra débourser 45 800€ pour acquérir cette nouvelle voiture électrique.

L’ET7 bientôt chez nous ?

Si le constructeur chinois tient ses engagements sur sa voiture berline, la ET7 devrait être disponible en Europe dès le 28 mars 2022. En ajoutant une vingtaine de fonctions supplémentaires à son véhicule, le constructeur chinois compte bien être présent dans 25 pays du monde dès 2022…

Attendons donc de voir si le match annoncé par le constructeur NIO a bel et bien lieu… Et si la NIO pourrait s’annoncer comme la prochaine « tueuse » de Tesla ? Elon Musk a donc quelques mois devant lui pour tenter de gagner la guerre !