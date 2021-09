Tesla Sokudo : voila à quoi pourrait ressembler une moto électrique sortant des usines d’Elon Musk

Les motos électriques deviennent de plus en plus à la mode de nos jours. Ils en existent pour tout le monde, de différentes formes et de différentes couleurs. Mais si une moto électrique devait se démarquer aujourd’hui c’est sans aucun doute celle imaginée par ces designers avec ce bolide estampillé Tesla. Une marque avant-gardiste notamment réputée pour ces voitures high-tech et design. Alors pourquoi pas ?

Aujourd’hui, des designers présentent un concept de moto électrique qui pourrait bien rendre la conduite de ces engins plus confortable avec un véhicule moto capable d’adapter la forme de son cadre en fonction de la position du pilote et des conditions de conduite. Astucieux n’est-ce pas ?

Tesla se lance sur le marché des motos électriques ?

Nous connaissons tous la marque Tesla pour ces innovantes voitures design que nous croisons de plus en plus sur les routes. Leurs véhicules électriques ne cessent de propulser la marque en haut du marché au fil des années. Mais si Elon Musk décidait de ne pas en rester là en s’incrustant sur le marché des véhicules à deux roues électriques. En effet, Tesla pourrait tout à fait se lancer rapidement sur le marché des motos électriques qui devient de plus en plus intéressant.

La question que nous nous posons tous est à quoi ressemblerait une moto Tesla ? Aurait-elle le même design que la Tesla model 3 ou encore les mêmes caractéristiques que le Cybertruck ? Eh bien, on vous laisse découvrir la moto électrique Sokudo imaginée par Ash Thorp et Colorsponge.

La moto Tesla, prochaine star du marché des véhicules à deux roues électriques ?

Conçue par Ash Thorp, designer automobile très reconnu basé à San Diego, la moto Tesla est le fruit d’une étroite collaboration avec Carlos ou « colorsponge ». La moto électrique nommée The Sokudo est le 14ème projet de la collection M.H.C conçue par Ash Thorp et son collaborateur. Son nom « The Sokudo », signifiant « mesure », est inspiré du japonais.

Inspiré de la marque Tesla, la moto électrique dégage une personnalité et un design raffinés avec son châssis extrudé sur mesure. Ce châssis exceptionnel possède notamment une batterie et un moteur électrique accouplé à une fourche USD compacte. Mais ce n’est pas tout ! Le châssis de ce concept bike Tesla possède également un bras oscillant unique en son genre.

Ash et Colorsponge ont également puisé leur inspiration dans leur propre moto Ducati pour imaginer la moto futuriste Tesla. Le Sokudo possède donc quelques points similaires avec la moto Ducati et notamment son point de référence. En ce qui concerne les roues de la moto Tesla, elles se composent de fibre de carbone. Et pour couronner le tout, les disques des roues sont assortis au thème Tesla !

Pour finir, la suspension et le bras de commande arrière de la moto Tesla se déplacent indépendamment du reste de la moto. Ce qui permet une conduite beaucoup plus souple que sur d’autres moto électriques. La moto futuriste Tesla possède une coque extérieure flexible qui se plie et varie sa forme en fonction de la position de conduite et des conditions de la route. On en attendrait pas moins de la part du visionnaire Elon Musk, cofondateur et directeur de Tesla.