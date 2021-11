Un magnifique concept Car Apple, à mi-chemin entre la Tesla Model 3 et le Cybertruck

Depuis quelques jours, les suppositions vont bon train quant au futur design de la fameuse Apple Car que tout le monde attend. Dans le monde entier, nous savons que du côté de Cupertino, se prépare le projet d’une voiture électrique conçue par Apple.

Des experts du site Vanarama ont réalisé une petite compilation de tous les brevets déposés par Apple, et cela nous donne un concept car qui s’inspire étrangement de la Tesla Model 3 ou de la fameuse DeLorean du célèbre Doc du film Retour vers le futur. Mais ce ne sont que des suppositions. Il faudra attendre au moins 2026 pour que l’Apple Car soit dévoilée au grand public. En attendant, les paris sont ouverts.

Les mystères d’Apple

La firme américaine est une spécialiste du lancement de produits, qu’elle entoure du plus grand mystère. On se souvient tous du lancement du premier iPhone, par Steve Jobs en personne, le 29 Juin 2007. Le secret qui entoure l’Apple Car est encore plus grand, ce sont d’ailleurs des consultants de la CIA qui assurent la protection de ce secret que l’on pourrait presque qualifier de « secret d’état ».

Son nom de code : projet Titan. Mais malgré la discrétion souhaitée par Apple, impossible de ne pas déposer de brevets sur son projet. Et par conséquent, difficile d’éviter les fuites des futurs partenaires. L’une d’elles nous vient du constructeur Hyundai (et de Kia, sa filiale), qui a révélé être en discussion avec Apple pour la construction de l’Apple Car, qui sera donc probablement motorisée par la firme coréenne.

Des brevets obligatoires

En analysant les dizaines de brevets déposés par la firme américaine, des spécialistes ont pu donner un aperçu de ce que pourrait être la future voiture électrique. Et, les spécialistes du site Vanarama ont pu reconstituer un design selon ces brevets. Evidemment, nous ne sommes sûrs de rien, mais le design de la future Apple Car s’inspirerait de deux modèles actuels : le Cybertruck et le Model 3, tous deux de la marque Tesla. Les experts dévoilent un design ultra futuriste, avec un toit ouvrant en verre.

A l’intérieur, les brevets laissent supposer un grand tableau de bord avec écran tactile. Et un autre laisse présage que toutes les commandes d’informations assistées seront bien présentes, peut-être pour une voiture autonome ? Siri sera évidemment présent dans l’habitacle, mais ceci est tout à fait logique. Il devrait pouvoir contrôler la température, lancer des applications, ou commander les playlists de l’iPhone connecté.

Chez Vanarama, ils pensent également que la calandre rappellera le Mac Pro, que le châssis sera de couleur blanche et que les poignées de porte seront rétractables. Nous attendrons au moins 2025 ou 2026 pour savoir si les experts avaient vu juste. Et gardons peut-être ces suppositions dans un coin de notre ordinateur, une manière de savoir si les brevets déposés augurent toujours du futur, ou si les prévisionnistes étaient complètement à côté de la plaque.