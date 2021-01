Avec sa baisse de prix, la Tesla Model 3 est désormais éligible au bonus écologique maximal

Vous désirez acquérir une voiture électrique ? Sachez que la Tesla Model 3 coute désormais en France moins de 37 000 euros. Pour rendre le véhicule électrique le plus abordable de son catalogue encore moins cher, la firme d’Elon Musk a revu son prix à la baisse pour se conformer aux exigences permettant de bénéficier du bonus écologique maximal de 7 000 euros.

En effet, pour qu’une voiture électrique puisse profiter d’une telle mesure fiscale, il faut que son prix se situe en dessous de 45 000 euros. Ainsi, alors qu’elle coutait auparavant 49 600 euros, le modèle Autonomie Standard Plus de la Tesla Model 3 est désormais facturé 43 800 euros. Avec le bonus de 7 000 euros, le véhicule revient finalement à 36 800 €.

Un bonus de 3 000 € pour les autres modèles

En ce qui concerne les autres variantes de la Model 3, elles demeurent éligibles au bonus écologique. Sauf que le montant de ce dernier s’élève à seulement 3 000 euros. Et pour cause, la Tesla Model 3 Grande Autonomie coute 51 990 euros, contre 59 990 euros pour le modèle Performance, bien au-delà du plafond de 45 000 €.

Il faut savoir que la firme américaine propose tout un tas d’options pour personnaliser la Model 3. Mais veillez à ce que le cout total ne dépasse pas les 45 000 euros pour continuer à être éligible à l’allègement fiscal de 7 000 euros. Vous disposez ainsi de 1 200 euros pour customiser votre véhicule selon vos goûts et vos envies. D’ailleur, certaines options comme la conduite autonome peuvent être acheté plus tard…

Sachez aussi que les autorités prévoient de baisser le bonus écologique maximal à 6 000 euros à compter du 1er juillet 2021 puis à 5 000 euros à partir du 1er janvier 2022. Autant vous dépêcher pour profiter de la baisse actuelle.

Une autonomie estimée à 448 kilomètres

Pour rappel, la Tesla Model 3 « Standard Plus », c’est-à-dire le modèle assujetti à cette baisse de tarif de 7 000 €, propose une autonomie de 448 km en cycle WLTP. On parle d’une berline familiale 100 électrique avec un 0 à 100 en 5,6 secondes. Contrairement aux variantes « Grande Autonomie » et « Performance », lesquelles bénéficient d’une transmission intégrale, elle se contente d’une transmission de type propulsion. Tesla promet néanmoins une vitesse de pointe de 225 km/h.