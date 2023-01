Soldes hiver : les meilleures promotions sur l’équipement moto

Lorsque l’on est automobiliste, nous n’avons pas réellement de souci à nous faire quant à notre tenue vestimentaire. Rappelons quand même qu’il est « normalement » interdit de conduire en tongs, ou avec des talons de 12 centimètres de haut. Mis à part cela, vous pouvez conduire en jeans, en shorts, t-shirt ! En revanche, lorsqu’il s’agit des motards, le refrain n’est pas exactement le même ! Plus vulnérables lors d’un accident que les automobilistes, les motards se doivent d’être parfaitement équipés afin d’assurer leur sécurité. Il existe des équipements obligatoires, et d’autres recommandés, et ces équipements sont généralement assez onéreux. C’est peut-être le moment de profiter des soldes équipement moto et de faire quelques économies bienvenues.

Quels sont les équipements obligatoires pour les motards ?

À l’évidence, le premier équipement obligatoire est bien entendu le casque, qui doit être homologué et de préférence de type « intégral ». Et ce, même lorsqu’il fait 40° C en bord de mer. Le casque n’est pas un équipement esthétique, mais un équipement qui peut, vous sauvez la vie ! D’ailleurs, rouler à moto sans casque peut vous couter la vie, mais également une amende de 135 € et un retrait de trois points sur votre permis. Le port de gants est par ailleurs obligatoire depuis le 20 novembre 2016 pour les conducteurs ET passagers de deux-roues motorisés. Sans gants, c’est une amende possible de 68 € et un point de moins sur votre permis.

Enfin, le dernier équipement obligatoire est le gilet réfléchissant que vous devez absolument avoir en votre possession. Si vous le portez, c’est aussi une bonne idée ! Et si vous n’en avez pas avec vous, c’est une amende de 11 € qui vous attend sans perte de points. En revanche, si vous avez un accident et que vous ne possédez pas de gilet réfléchissant, l’amende est portée à 135 €, il serait peut-être judicieux d’y penser !

Quels sont les équipements recommandés ?

Comme nous venons de vous le dire, seuls les équipements cités précédemment sont obligatoires. Mais les équipements recommandés se révèlent tout aussi importants. Le premier équipement recommandé serait probablement le blouson de moto, qui protégera les bras, le dos, le torse des blessures et des brûlures provoquées par une chute « glissade » sur le bitume. Les blousons de motard dits avec une « dorsale » protègent également la colonne vertébrale souvent touchée lors d’un accident même minime. Et bien sûr, avec le blouson, on pense aussi au pantalon ou surpantalon qui protégera l’intégralité de la jambe et le bassin.

Dans un second temps, les chaussures ou plutôt bottes de moto, elles n’ont pas été inventées pour les bikers en Harley-Davidson, mais pour protéger les chevilles et les pieds de tous les motards. Les chaussures doivent couvrir la totalité de la cheville et disposer d’un renforcement au niveau de la malléole, ce petit os qui, quand il se casse, est d’une insupportable douleur. Privilégiez pareillement les semelles anti-retournement et anti-écrasement, elles permettront à votre pied de rester ancré dans la chaussure. Enfin, les gants sont obligatoires, mais il vaut mieux les choisir avec une coque de protection au niveau des paumes des mains. Avec des manchettes qui protègent l’avant-bras et le poignet, c’est encore mieux.

Le petit plus sécurité ?

Il n’est évidemment pas obligatoire, et il coûte encore assez cher. Cependant, l’airbag pour motard se démocratise de plus en plus, et ce peut être un bon investissement pour les motards qui roulent beaucoup et dans les embouteillages. Les airbags moto sont des dispositifs de sécurité, qui, pour la plupart, disposent d’une cartouche d’air relié au guidon, et qui va déclencher le gonflage de l’airbag au moindre choc en quelques fractions de seconde. De plus en plus utilisé et préconisé par la Sécurité Routière, il coûte cher, mais les chances de survie en cas d’accident sont grandement augmentées.

