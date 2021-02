The One : une moto électrique pour le moins atypique signée Curtiss Motorcycles

Anciennement Confederate Motors, Curtiss Motorcycles vient d’annoncer la gamme The One. Pour rappel, l’entreprise a changé de nom en 2017, annonçant en même temps une refonte de son portefeuille de produits. Cette année-là, la firme américaine, basée à Birmingham, dans l’État de l’Alabama, avait décidé de prendre un nouveau virage en ciblant particulièrement le marché des motos électriques.

Depuis, elle a dévoilé de multiples concepts, pour ne citer que les Curtiss Zeus, Zeus V8, Hades et Psyche. Mais ceux-ci ne sont que de simples concepts. Le constructeur vise désormais à nous impressionner pour de vrai.

Un modèle basé sur la Hades

Effectivement, la Curtiss The One n’est autre qu’une version peaufinée du concept Hades présenté en juillet 2019. Personnalisable, elle est proposée en deux variantes : une version cruiser et un modèle roadster. La première mise sur un angle de chasse de 31 degrés et un empattement de 1,625 mètre, contre 27° et 1,575 mètre pour le dernier.

Dans les deux cas, le constructeur promet un design atypique et un centre de gravité relativement bas pour s’assurer d’une conduite confortable en toutes circonstances. Effectivement, le poids de l’engin tourne autour de 190 kilogrammes (batterie incluse).

Une finition exceptionnelle

Par ailleurs, la Curtiss The One adopte un cadre en aluminium, des suspensions RaceTech réglables, des freins Beringer avec disques 4D ainsi que des étriers Aerotec. Comme si tout cela ne suffisait pas, le constructeur a opté pour des jantes de 19 pouces, lesquelles sont disponibles en version carbone, alors que la batterie est logée dans un carter monocoque.

En parlant d’aspect électrique, sachez que cette première moto électrique de Curtiss Motorcycles embarque un accumulateur de 399 V. Son moteur électrique accuse une puissance maximale de 277 chevaux et un couple de 369 Nm. Mais dans le but d’assurer une meilleure fiabilité, ces valeurs sont plafonnées à 120 ch et 199 Nm.

Prix et disponibilité

La Curtiss The One débarquera sur le marché dans le courant de l’année. Côté prix, le modèle Glenn H. Curtiss Founders Edition, limité à 15 exemplaires, sera livré cet été. Il coûte 115 000 dollars, dont 30 000 dollars sont à verser au moment de la réservation.

À partir de fin 2021, les acheteurs pourront se procurer la version « One » moyennant la somme de 81 000 dollars. À noter que cette version sera produite chaque année à 100 exemplaires. Curtiss promet aussi une large possibilité de personnalisation (selle, géométrie, couleur du cadre, suspensions, abri de la batterie, jantes et bien d’autres encore).