Une flotte de trottinettes électriques en libre service pilotées à distance pour rejoindre les utilisateurs

Des trottinettes électriques en libre service qui sont capables de venir aux clients ? C’est ce que propose l’entreprise américaine GO X ! En collaboration avec deux autres sociétés, Tortoise et Curiosity Labs, GO X a en effet mis au point des trottinettes électriques qui peuvent être télécommandés à distance. Ensemble, le trio a lancé un service de location inédit, dont les habitants d’une petite banlieue d’Atlanta, en Géorgie profitent depuis la semaine du 20 mai.

Des trottinettes électriques qui viennent à vous : Le service de location imaginé par GO X et ses partenaires est très simple : les clients commandent une trottinette sur une application mobile spéciale, puis un engin est « envoyé » à leur domicile dans les plus brefs délais. Les trottinettes électriques présentent en effet la particularité de pouvoir être télécommandés à distance.

C’est donc sans conducteur qu’ils se rendent au domicile des locataires. Les engins sont en effet dirigés par des opérateurs qui se trouvent à Mexico City… et qui se servent de contrôleur Xbox pour les téléguider jusqu’à bon port.

Un concept intéressant pour la micromobilité partagée

C’est un concept vraiment original que propose GO X et ses deux partenaires. Tortoise s’est occupée d’intégrer le dispositif de commande à distance, tandis que Curiosity Labs a apporté son savoir-faire en tant que spécialiste dans le domaine du « Smart City » (ville intelligente).

Pour le trio, des trottinettes électriques capables de venir directement devant la porte des clients répondent parfaitement aux besoins actuels en matière de déplacement. Le service permet en effet de limiter les interactions humaines, et d’empêcher ainsi la propagation du Coronavirus. Mais les trois entreprises sont également convaincues qu’à terme, ce nouveau concept de micromobilité partagée représente l’avenir des solutions de déplacements urbains.

Crédit photo : Go X / Capture d’écran YouTube

Encore quelques petits défis à relever

GO X et ses partenaires ont déjà déployé une centaine de trottinettes dans la petite banlieue d’Atlanta citée plus haut. En parallèle, le trio travaille également sur l’amélioration du service et de la technologie qui se heurtent encore à quelques obstacles : on peut notamment citer la sécurité sur la voie publique lorsque les trottinettes y circulent sans conducteur. Pour réduire les risques de chutes et d’accidents, les engins sont équipés de quatre roues et non deux.

À Atlanta, des opérateurs et techniciens GO X sont déjà prêts à intervenir en cas de panne ou de problèmes techniques. En tout cas, si tout se passe bien, les responsables envisagent d’étendre le service à travers les États-Unis, et peut-être même à l’étranger.