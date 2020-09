InMotion V11, une gyroroue tout terrain avec plus de 100 km d’autonomie

Considérées plutôt comme des gadgets ludiques qu’un moyen de transport utilisable au quotidien, les gyroroues intéressent de plus en plus de personnes. Ces derniers temps, force est de constater que les offres en la matière se multiplient. L’InMotion V11 fait justement partie de ces nouvelles références qui ont dernièrement pénétré le marché des monocycles électriques. Ayant été dévoilé pour la première fois en avril de cette année, l’engin vient de se payer une vidéo qui nous montre ses capacités sur le terrain.

Une monoroue électrique d’une puissance phénoménale

En visionnant la séquence qui dure un peu moins de deux minutes, vous vous rendrez vite compte que l’InMotion V11 a été conçue pour une utilisation tout terrain. Son fabricant la présente d’ailleurs comme étant la première gyroroue à bénéficier d’une suspension pneumatique. Cette dernière offre plus de 80 mm de débattement afin de mieux absorber les chocs et les dénivelés.

Si l’InMotion V11 est en mesure de s’adapter à presque toutes les pistes existantes, c’est aussi grâce à sa puissance particulièrement élevée. Elle est effectivement équipée d’un moteur de 2.200 W (3.000 W en crête). Comme si cela ne suffisait pas, le monocycle intègre une batterie lithium-ion de 84V / 17,8 Ah (1.500 Wh). Une configuration qui permettrait d’atteindre les 50 km/h, et ce, bien que la vitesse ait été bridée à 25 km/h.

Une autonomie exemplaire

Côté autonomie, l’InMotion V11 est censée être capable de franchir une distance maximale de 120 km avec une seule charge complète. Une caractéristique qui ravira certainement les amateurs de solutions de mobilité urbaine à propulsion électrique. D’ailleurs, en plus d’être pratique et facile à transporter grâce à son poids de 27 kg, l’engin possède une charge utile de 120 kg.

Le pneu est gonflable et mesure environ 46 cm de diamètre et 7,6 cm de large. Il faut environ 10 heures pour recharger complètement la batterie Lithium-Ion fournie par LG. Il est cependant possible de diviser cette durée par deux avec la charge rapide DualCharge.

Crédit photo : InMotion

L’InMotion V11 est déjà disponible en précommande en France pour une livraison à partir du mois prochain. Pour se l’offrir, il faudra néanmoins débourser la coquette somme de 2.290 €. Avant de vous laisser emporter par votre avidité, sachez d’abord que l’utilisation de ce type d’engin est interdite sur la voie publique en France. Le propriétaire devra aussi souscrire une assurance de responsabilité civile.