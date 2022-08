Voiture électrique : un constructeur dévoile Ora Ballet Cat, un clone chinois de la célèbre Coccinelle de Volkswagen

Vous ne connaissez peut-être pas encore la marque automobile chinoise Ora, qui avait fait sensation l’an dernier… Cette gamme Ora équipée par le géant chinois Gretwall Motors a une petite particularité qui ne passe pas très bien en Europe… En 2021, Ora dévoilait, lors du salon de la mobilité de Munich, la Funky Cat, une voiture électrique présentée comme la future concurrente des Fiat 500 et Volkswagen ID.3… Cette année, ils reviennent avec la Ora Ballet Cat, une adorable voiture électrique aux courbes généreuses, qui rappellent étrangement celles de la célèbre Coccinelle de Volkswagen. Et c’est bien là que le bât blesse ! Cette voiture pourrait ne jamais rouler sur les routes européennes; la firme allemande risque de s’y opposer à coup sûr… Dommage, car elle est franchement séduisante !

Une Cox chinoise qui ne passe pas !

La Ballet Cat d’Ora ressemble à s’y méprendre au mythique modèle de la marque Volkswagen, et le constructeur chinois pourrait bien s’attirer les foudres de l’allemand s’il venait à poser les roues de la Ballet sur le sol européen… Il est vrai que c’est une copie quasi parfaite ! Le problème pour Ora, c’est que les constructeurs avaient imaginé cette voiture pour les marchés anglais et allemands justement… Raté apparemment ! La Coccinelle est évidemment un modèle déposé par Volkswagen, et à trop vouloir y ressembler, Ora pourrait donc voir sa Ballet Cat bloquée en Chine… Nul doute que le constructeur allemand engagerait des poursuites liées aux règles de la propriété privée.

Et techniquement, elle donne quoi la Ballet Cat ?

Côté motorisation, elle s’équiperait d’un petit moteur de 126 kW (171 ch) et 250 Nm de couple, avec une batterie de 49.9 kWh ou de 60.5 kWh… D’après le constructeur, elle aurait une autonomie de 400 ou 500 kilomètres en fonction de la batterie choisie. Une belle performance ! Si elle devait être homologuée en Europe, ces données quelques peu flatteuses seraient probablement revues à la baisse, les homologations chinoises étant un peu plus laxistes que les européennes, on ne va pas se mentir !

Et le design alors ?

Si les Chinois voulaient réaliser une copie de la Coccinelle, c’est plutôt une belle réussite il faut bien le reconnaître… C’est d’ailleurs sur la nostalgie de ceux qui ont possédé la « vraie », que mise la marque Ora. On retrouve même des pare-chocs chromés au look vintage pour renforcer le style originel de la Cox. A l’intérieur, les courbes sont rondes et généreuses, élégamment colorées dans des tons pastel, et elle se dote de deux écrans de 10.5 pouces. Serait-ce la combo parfait pour les influenceurs par exemple et les célèbres stories Instagram ? Ora est l’un des spécialistes en matière de copie de voitures européennes, et se moquant des considérations de Volkswagen, la marque prévoit même une autre version de la Ballet Cat qui, elle, s’inspirerait du tout premier modèle de la Coccinelle de 1930. Elle est craquante la Ballet Cat, mais ils auraient quand même pu avoir un peu plus d’imagination au lieu de réaliser une copie conforme de Choupette, la célèbre héroïne du film Un amour de coccinelle ! Sera-t-elle ou non commercialisée en Europe ? L’avenir nous le dira, mais le combat entre l’Allemand et le Chinois pourrait être rude…